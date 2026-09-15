골키퍼에게 살해 협박…볼리비아 프로축구 승부조작 협박 파문

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▲ 살해 협박받은 후안 마누엘 페렐

볼리비아 프로축구에서 경기를 앞두고 골키퍼가 살해 협박을 받았다는 주장이 나와 파문이 일고 있습니다.AP통신에 따르면 볼리비아 1부 리그 구아비라의 레오나르도 에구에스 감독은 자기 팀 골키퍼 후안 마누엘 페렐이 살해 협박을 받았다고 주장했습니다.에구에스 감독은 "우리 골키퍼가 본인과 아내, 어머니의 목숨을 위협받았다. 협박범들이 정한 금액을 지불하지 않거나 경기에서 3골을 내주지 않는다면 가족을 죽이겠다는 협박을 받았다"고 말했습니다.페렐이 협박받은 시점은 지난 주말 구아비라가 올웨이스레디와 대결하기 전입니다.올웨이스레디의 홈인 엘알토 경기장에서 열린 이 경기는 올웨이스레디의 6대 0 대승으로 끝났습니다.에구에스 감독은 "살해 협박을 받으면서는 진지하게 경기를 준비할 수가 없다. 뭔가 수상한 일이 벌어지고 있고 조사가 필요하다"고 촉구했습니다.구아비라 구단은 아직 공식 입장을 내지 않았지만, 볼리비아 프로축구 선수 노동조합은 이번 의혹에 대한 즉각적인 조사를 촉구했습니다.노조는 "구아비라 선수들에게 벌어진 일을 조사하지 않고 넘어갈 수는 없다. 볼리비아 축구에 명확한 선례를 남겨야 한다"고 말했습니다.승리한 올웨이스레디도 조사를 요구하고 있습니다.구단 법률고문은 "축구는 오염돼서는 안 된다. 스포츠의 완전성을 지키기 위해 검찰에 조사를 요청할 것"이라며 "이번 경기 결과의 유효성 자체가 의문시되고 있다"고 지적했습니다.볼리비아 리그에서 올웨이스레디는 2위, 구아비라는 9위에 자리하고 있습니다.(사진= 트위터 캡처, 연합뉴스)