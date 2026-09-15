연준 금리인상 베팅 90%대…워시, 트럼프 인하 압박에 맞서나

▲ 미국 뉴욕 뉴욕증권거래소(NYSE)

미 연방준비제도(Fed·연준)가 3년여 만에 다시 금리 인상에 나설 가능성이 커지면서 케빈 워시 연준 의장이 금리 인하를 거듭 요구해 온 도널드 트럼프 대통령과 충돌할 수 있다는 전망이 나옵니다.14일(현지시간) 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 오는 15∼16일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25% 포인트 인상할 확률을 92%대로 반영했습니다.이는 최근 물가 지표가 발표되기 전 약 70%에서 크게 높아진 수준입니다.오는 12월까지 기준금리가 현재보다 높은 수준에 있을 확률은 98.7%로 나타났습니다.연준이 이번 회의에서 기준금리를 0.25% 포인트 올리면 정책금리 목표 범위는 현행 3.50∼3.75%에서 3.75∼4.00%로 높아집니다.연준이 금리를 올릴 경우 2023년 7월 이후 3년 2개월 만의 금리 인상으로, 지난해 하반기 세 차례 연속 금리 인하 이후 이어진 동결 기조에서 벗어나 다시 긴축으로 선회하게 됩니다.연준의 추가 긴축 가능성이 부각되면서 미 국채 금리도 뛰었습니다.이날 미 10년물 국채금리는 장중 5.012%까지 올라 2023년 10월 이후 처음으로 5%를 넘어섰습니다.시장 전망이 급격히 매파적(통화 긴축 선호)으로 기운 것은 최근 발표된 물가 지표가 예상보다 강한 데다 중동 지역 무력 충돌 여파로 국제유가가 배럴당 100달러를 훌쩍 넘어서면서 인플레이션 재확산 우려가 커졌기 때문입니다.이번 FOMC 직전 마지막 물가 지표로 관심을 받은 미국의 8월 소비자물가지수(CPI)도 여전히 높은 수준을 나타냈습니다.8월 CPI는 전년 대비 3.4%, 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 2.4% 상승한 것으로 나타났습니다.금리 인상 가능성이 커지면서 워시 의장이 자신을 연준 수장으로 지명한 트럼프 대통령과 통화정책을 둘러싸고 충돌할 가능성에도 관심이 쏠립니다.트럼프 대통령은 전날에도 "미국 경제가 너무 강해서 그들(연준) 공식과 상관없이 우리는 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다"며 금리 인하를 거듭 압박했습니다.반면 워시 의장은 물가 안정을 강조하며 금리 인상 가능성을 열어둔 만큼 시장 예상대로 인상에 나설 경우 트럼프 대통령과의 갈등이 불거질 수 있습니다.시장에서는 워시 의장이 백악관의 요구를 의식해 금리를 동결할 경우 오히려 인플레이션 대응 의지와 연준의 신뢰도에 의문이 제기될 수 있어 선택지가 좁아졌다는 평가도 나옵니다.JP모건의 마이클 페롤리 이코노미스트는 "결국 워시 의장이 인플레이션을 용인하지 않겠다는 강한 경고를 거듭해 온 만큼 이를 뒷받침할 정책적 조치가 없다면 연준의 제도적 신뢰도가 훼손될 수 있다"고 지적했습니다.한편, 월가 주요 투자은행(IB)들은 속속 금리 인상 전망에 합류했습니다.골드만삭스와 JP모건, HSBC 등은 모두 이번 FOMC에서 연준이 기준금리를 0.25% 포인트 인상할 것으로 전망했습니다.HSBC의 라이언 왕 이코노미스트는 "인플레이션 둔화에 진전이 부족하다는 점이 결국 균형추를 기울였다"며 9월 금리 인상을 예상했습니다.JP모건도 최근 물가 지표로 물가상승률이 지속적으로 둔화할지에 대한 의구심이 제기됐다며 이번 주 금리 인상에 이어 올해 한 차례 추가 인상이 이뤄질 것으로 전망했습니다.다만 골드만삭스는 이번 주 금리 인상을 예상하면서도 이후 금리 경로에 대해서는 다른 시각을 보였습니다.골드만삭스는 2027년 두 차례 금리 인하 전망을 유지하되 인하 시점은 종전 예상보다 늦춰질 것으로 내다봤습니다.또 이번 주 예상되는 금리 인상이 물가의 기조적인 흐름보다는 금융시장이 이미 금리 인상 가능성을 크게 반영한 데 더 영향을 받은 것으로 판단했습니다.(사진=게티이미지)