'모레노 1기 공격수' 조규성 2도움 활약…미트윌란은 '4대 1' 대승

▲ 멀티 도움을 작성한 미트윌한의 조규성(오른쪽)

'모레노 1기'에 승선한 축구 대표팀 공격수 조규성이 2개의 도움을 올리며 미트윌란의 개막 8경기 연속 무패 행진을 이끌었습니다.미트윌란은 오늘(15일) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 브뢴비와 수페르리가 8라운드 홈 경기에서 4대1 대승을 거뒀습니다.개막 8경기 무패(5승 3무) 행진을 이어간 미트윌란(승점 18)은 선두 코펜하겐(7승 1패·승점 21)을 승점 3점 차로 압박하며 2위 자리를 지켰습니다.조규성은 3-4-1-2 전술로 나선 미트윌란의 공격형 미드필더로 선발 출전했고, 최근 임대로 합류한 홍현석은 명단에서 빠졌습니다.미트윌란은 전반 1분 만에 라무스 크리스텐센의 선제골이 터지며 기선을 잡았습니다.공세를 이어간 미트윌란은 전반 23분 득점에 성공했고, 조규성의 기막힌 침투 패스가 빛났습니다.중원에서 투입된 패스를 받은 조규성은 페널티지역 오른쪽 앞에서 상대 수비수 요르디 판러베르허의 다리 사이로 공을 찔러줬고, 스탠리 이하나초가 이어받아 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.1호 도움을 기록한 조규성은 2대1로 쫓긴 후반에 또 한 번 번뜩였습니다.왼쪽 측면에서 투입된 크로스가 굴절돼 페널티지역 정면으로 흘러나오자 조규성이 재빨리 달려들어 강력한 오른발 슈팅을 때렸습니다.조규성의 슈팅은 골대 오른쪽 구석으로 향했고, 골대 앞에 있던 이나하초가 오른발로 살짝 방향을 바꿔 쐐기골을 만들었습니다.이나하초는 멀티골을 터트렸고, 조규성은 이나하초의 득점을 모두 돕는 '멀티 어시스트'를 기록했습니다.조규성은 이번 시즌 공식전에서 2골 2도움(UECL 플레이오프 2골·정규리그 2도움)의 공격포인트를 쌓았습니다.미트윌란은 후반 44분 마그누스 옌센의 득점이 터지며 4대1 대승을 완성했습니다.(사진=미트윌란 SNS 캡처, 연합뉴스)