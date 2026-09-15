"세력에 업혀" 발언에…"노무현 전 대통령 탄핵 전조와 비슷"

<앵커>



이재명 대통령이 내란 세력에게 업혀서 전전긍긍한다는 말을 민주당 중진인 추미애 경기지사가 했죠. 김민석 민주당 대표는 노무현 전 대통령 탄핵 분위기가 형성됐던 때와 비슷한 상황이라고 추 지사를 강하게 비판했습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 내란세력에 업혀서 전전긍긍한다는 추미애 경기지사의 발언에 민주당 친명계 의원들은 "경기지사 업무에 좀 충실하라"거나 "윤석열 전 대통령에게나 퍼부었을 법한 극언"이라는 격한 반응들을 쏟아냈습니다.



김민석 민주당 대표는 "사람들이 당 중진의 발언이라고 생각하지 않을 것"이라면서 이렇게 언급하기도 했습니다.



[김민석/민주당 대표 : 노무현 대통령 첫 1년 안착에, 안팎의 세력들이 힘을 합쳐서 탄핵하려고 그러던 그런 식의 어떤 전조 비슷한 상황으로….]



하지만 민주당 내 반검찰 강경파에서는 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 지난 2020년 당시 윤석열 검찰총장의 징계 반대 성명에 이름을 올렸다는 이유 등으로 사퇴를 촉구하는 목소리가 커지고 있습니다.



[정청래/민주당 의원 : 수사 기소 분리, 검찰개혁에 반대했던 사람이 중수청장으로 오는 것이 맞느냐?]



조국 전 조국혁신당 대표는 "김민석 대표가 추미애 지사를 비판하기 위해 노무현 전 대통령 탄핵을 꺼냈다"며 "이 대통령에게 전혀 도움 되지 않는 발언"이라고 가세했습니다.



범여권 내부 논란이 커지는 가운데 청와대는 지난 8일 이 대통령이 이미 지명한 김 후보자에 대한 추가 검증에 나섰습니다.



복수의 청와대 관계자들은 "국회에 인사청문요청서를 보내기 전에 여권에서 지적한 문제들을 다시 살펴본다는 의미"라며 "지명 철회를 한다는 뜻은 아니"라고 설명했습니다.



김 후보자도 어제(14일) "윤석열 정부 출범 후 첫인사에서 좌천됐고 특정인과 가깝다는 이유로 혜택 받은 사실이 없다"며 적극적으로 해명에 나섰습니다.



(영상취재 : 신동환·김용우, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 서현중)