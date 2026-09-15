한동훈 "김승원 청문회에 내 후원회 회계보고서 요청…말이 되나"

▲ 한동훈 의원

무소속 한동훈 의원은 14일 진보당 손솔 의원이 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회 자료로 '한동훈 후보자 후원회 회계보고서'를 선거관리위원회에 요구했다면서 "말이 되는 상황이냐"고 반발했습니다.한 의원은 이날 페이스북을 통해 "'김승원 청문회 자료요구'로 더불어민주당 측 비례로 배지를 단 손 의원이 '한동훈 후보자 후원회 회계보고서'를 선관위에 요구했고, 선관위가 이걸 내줬다"며 이같이 밝혔습니다.한 의원은 "'김승원 청문회'와 '한동훈 후보자 후원회 회계보고서'가 무슨 관련이 있어서 손 의원은 요구하고, 선관위는 이걸 왜 주느냐"며 "선관위는 선관위 개혁 3법 발의한 저에게 보복하는 것이냐"고 말했습니다.그러면서 "국회의원으로서 서영교 등 민주당 의원들, 손솔 후원회 회계보고서를 선관위에 요청하겠다"며 "선관위가 제 것 내주듯이 당연히 주는지 국민과 함께 지켜보겠다"고 강조했습니다.한 의원과 관련한 손 의원의 자료요구에 대한 비판은 국민의힘에서도 나왔습니다.5선 중진인 국민의힘 윤상현 의원은 페이스북에 "번지수 잘못 짚은 민주당과 범여권의 '한동훈 공격'"이라며 "내일은 '한동훈 청문회'가 아니라 김 후보자 인사청문회"라고 지적했습니다.아울러 "한 의원에게 궁금한 게 그렇게 많다면 청문회 증인으로 채택하면 될 일"이라며 "밖에서는 한 의원을 공격하면서 정작 사실관계를 따질 증언대에는 세우지 않는다면 누가 납득하겠느냐"고 덧붙였습니다.친한(한동훈)계 박정하 의원도 페이스북에 "한 의원의 회계보고서는 대체 왜 필요한가. 한 의원이 법무부 장관 후보자인가"라며 "총리실에 이어 선관위도 한 의원 사찰 대열에 동참한 것이냐"고 꼬집었습니다.한편 한 의원은 민주당 박선원 의원이 김 후보자의 신약 임상시험 승인 로비 의혹과 관련된 공익신고자를 아웃팅(outing·강제로 신원 폭로)했다고 주장하며 이날 공익신고자보호법 위반 등 혐의로 형사고발했다고 밝혔습니다.고발에는 친한계 박정훈 의원이 동참했습니다.한 의원은 페이스북에 "박선원 의원과 민주당이 공익제보자를 아웃팅하고 공격해도 김승원의 '오빠 독약 로비'를 덮을 수 없다"며 "경찰은 즉시 공익제보자 신변보호조치부터 하라"라고 적었습니다.