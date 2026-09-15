[날씨] 서늘한 아침, 큰 일교차…동해안 가끔 비

오늘(15일) 아침은 내륙을 중심으로 서늘하게 시작하고 있습니다.



현재 기온 서울이 14.8도, 철원은 9.5도로 어제 아침보다 5~6도가량 낮습니다.



한낮에는 기온이 오르며 오늘 일교차가 10에서 15도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다.



자세한 현재 기온 대전이 15.9도, 부산 21.8도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 대전 27도, 부산, 광주 28도 예상됩니다.



오늘 경북 동해안과 울산에는 5mm 미만의 가끔 비가 내리겠고 강원 영동과 부산에는 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.



오늘 그 밖의 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



낮 동안 강한 자외선에 유의하셔야겠고요, 출근길 중부 내륙은 안개가 다소 짙겠습니다.



한편 오늘도 경기 남부와 충청, 전남과 경남 지역은 오후에 오존 농도가 높게 나타나겠습니다.



주 후반에는 동해안과 제주에 비 예보가 들어 있습니다.



(박세림 기상캐스터)