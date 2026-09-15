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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.15 06:10 수정 2026.09.15 06:31 조회수
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1. 오늘 증인 없는 청문회…"제넨셀 신약, 93명 투약"

김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회가 오늘(15일) 증인과 참고인이 한 명도 출석하지 않은 채로 열립니다. 김 후보자가 식약처에 승인을 청탁했다는 의혹이 제기된 코로나19 신약이 임상 시험 과정에서 93명에게 투약된 것으로 드러났습니다.

2. "역겨운 AI 음모…러-우, 에너지 시설 타격 않기로"

11월 미국 중간선거를 앞두고 핵심 쟁점으로 급부상한 'AI 속도조절론'에 대해 트럼프 대통령이 역겨운 음모라고 맹비난했습니다. 경윳값 폭등 원인으로는 러시아-우크라이나 전쟁을 지목하며 양국이 에너지 시설을 타격하지 않는데 동의했다고 강조했습니다.

3. 오늘 카타르와 1차전…"금메달로 한국 축구 재도약"

나고야 아시안게임 남자 축구대표팀이 오늘 저녁 첫 경기를 치릅니다. 1차전 상대는 카타르입니다.

4. 서울버스 2차 조정…결렬 시 내일 첫차부터 파업

서울 시내버스 노사가 오늘 2차 조정 회의를 엽니다. 결렬될 경우 노조는 내일 첫차부터 전면 파업에 돌입합니다.
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