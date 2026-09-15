차 긁었는데 "기특하다"…대견한 초등학생 사연 보니

주차된 차량을 실수로 긁은 초등학생이 오히려 칭찬을 받고 있다는데 무슨 이유인지 궁금해지네요?



최근 온라인 커뮤니티에는 초등학교 4학년 아들을 둔 한 아버지의 사연이 올라왔는데요.



아버지에 따르면 아들은 주차장에서 자전거를 타다 넘어지면서 주차된 차량에 흠집을 냈는데요.



아들은 처음에는 두려운 마음에 울기도 했지만 진정한 뒤 차주에게 직접 전화와 문자를 남겼습니다.



문자에는 "자전거를 타다가 실수로 차를 좀 쳤다", "초등학생이라 어떻게 해야 할지 몰라 연락드린다"는 내용이 담겨 있었습니다.



아버지는 "직접 차주에게 연락한 것이 기특하다"며 차주를 만나 사과하고 사고 처리를 하겠다고 밝혔는데요.



누리꾼들은 "아이부터 다독여 달라", "초등학생인데 정말 대견하다"며 칭찬을 아끼지 않았습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')