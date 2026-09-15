"홍삼에 강아지 키링"…'공항철도 아저씨' 찾는 이유

지하철 옆자리에서 홍삼 선물.



지하철 옆자리에 한국인 아저씨가 탔는데 그 아저씨가 친절을 베풀어서 감동했다는 일본인 관광객의 사연이 화제입니다.



이 관광객, SNS에 이렇게 글을 11일 올렸습니다.



서울에서 인천공항으로 향하는 공항철도에서 우연히 옆자리에 앉았던 한국인 아저씨를 찾고 싶다는 내용이었습니다.



이 한국인 아저씨가 과거 본인이 일본을 여행할 때 현지인들에게 받은 환대에 큰 감동 했다면서 이번에는 자신이 한국을 찾은 당신을 대접하고 싶다고 말을 건넸다고 해요.



그러면서 현금 5만 원, 그리고 홍삼 보충제, 게다가 강아지 키링까지 선물로 줬다고 합니다.



글쓴이는 현금은 공항에서 대기하는 동안 커피라도 마시라며 준 거고 홍삼 보충제는 마스크를 쓴 나의 모습을 보고 감기에 걸린 줄 알고 챙겨준 것 같다면서 진심 어린 친절에 감동했다고 전했습니다.



이렇게 사연을 접한 누리꾼들, 한 사람의 친절이 또 다른 친절로 이어지는 것 같다는 반응을 보였는데요.



아직 세상은 살 만한 것 같죠.



(화면출처 : 스레드 h.o.n.t.a.m.a)