"48년 전 빚 갑푸려 합니다"…'만 배'로 돌아온 배려

다음 핫토픽, '48년 전 빚 갑푸려 합니다'.



이거 오타가 아니라 따뜻한 마음입니다.



본인이 48년 전에 받았던 배려를 잊지 않고 500원이었던 차표 값을 500만 원으로 건넨 난곡동 할매의 사연인데요.



시민들에게 큰 감동을 주고 있습니다.



지난달 26일 한 80대 할머니가 영등포역에 찾았습니다.



자신을 난곡동 할머니라고 밝힌 이 사람이 현금 500만 원, 그리고 이렇게 편지를 건넸습니다.



한 자, 한 자 적혀 있는 편지의 내용을 보면 할머니는 1978년 당시 초등학생이었던 아들과 전북 정읍에서 완행열차를 타고 서울 영등포역으로 왔다고 합니다.



하지만 아들의 표값인 500원이 없어서 자기 승차권만 구입해서 열차를 탔대요.



그리고 당시 역장님께 사정을 말했더니 고맙게도 그냥 가라고 하셨다면서 많이 늦고 또 부족하지만 조금이라도 받아주길 바란다고 했습니다.



할머니는 투병 중이던 아들이 최근 세상을 떠나자 마음의 빚을 갚고자 현금을 마련한 것으로 전해졌습니다.



할머니의 진심에 감동을 받은 영등포역 직원들, 이렇게 감사의 뜻을 담은 역사 내 게시판에 '난곡동 할매께'라는 답장도 게시했습니다.



할머니가 전달한 500만 원, 기타 수익으로 처리돼서 현재 사용 방안을 검토 중인데요.



할머니 감사합니다.



(화면출처 : 한국철도공사)