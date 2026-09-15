트럼프 "역겨운 AI음모, 중국만 기뻐할 것"…앤트로픽 CEO 비난

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 인공지능(AI) 업계에서 급부상하는 '속도조절론'을 음모론이라고 치부하며 거듭 반감을 표출했습니다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "AI와 데이터 센터를 겨냥한 역겨운 음모가 있으며, 이를 기뻐할 유일한 나라는 중국"이라고 적었습니다.이어 "AI에서 이기는 자가 승리할 것이다. 우리는 중국과 모든 다른 나라들을 앞서고 있으며, 계속 그럴 것"이라며 "음모론자들, 반역자들, 배신자들, 정보유출자들, 조심하라"고 강조했습니다.최근 앤트로픽, 구글 연구원들이 AI가 인간 통제에서 벗어나 인류 종말을 급속히 이끌 수 있다는 경로를 제시하며 줄사표를 낸 이후 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO) 등 AI 업계 수장들은 AI 개발에 속도를 조절해야 한다고 주장하고 있습니다.이에 대해 트럼프 대통령은 전날 아일랜드 방문 당시 취재진과 문답에서 이러한 속도조절론을 부각하는 이들을 '부정적 세력'이라고 일축하며 현 AI 경쟁 체제를 유지하겠다고 밝힌 바 있습니다.이날 트럼프 대통령의 게시글은 속도조절론을 '역겨운 음모'라고 비난하며 더 강한 반감을 드러낸 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 속도조절론자들이 요구하는 정부 차원의 AI 규제와 관련, "AI에 필요한 유일한 통제 또는 안전장치는 강하고 똑똑한(높은 IQ) 대통령이며, 미국은 엄청나게 그러한 대통령을 보유하고 있다"고 주장했습니다.그는 또한 아모데이 앤트로픽 CEO를 "완벽한 작은 천사인 척하고 있다"고 비난했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 미 행정부가 아모데이 CEO와 같은 AI 업계 인사들이 "나쁜 짓을 하거나 잠재적으로 나쁜 일들을 하는 것을 저지해왔고 앞으로도 그렇게 할 것"이라며 "우리는 이미 이 기업들에 대해 엄청난 형사적·규제적 권한을 갖고 있다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 이날 또다른 트루스소셜 게시글에서는 "AI와 데이터센터의 급속한 성장이 일어나고 있는 유일한 이유는 미국이 다른 모든 국가들보다 훨씬 앞서 나가고 있기 때문"이라며 "황금알을 낳는 거위를 죽이지 말라"고 적으면서 AI 개발 속도조절론을 거듭 일축했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)