[날씨] 맑은 가을 날씨, 큰 일교차…동해안 오후 비

낮에는 가을 햇살이 내리쬐면서 다소 덥지만 해가 지고 나면 기온이 빠르게 떨어지면서 일교차가 크게 벌어지고 있습니다.



오늘(15일)도 서울의 아침 기온이 15도로 어제보다 4도 가량이 낮겠고요, 낮 기온은 특히 남부 지방을 중심으로 30도 가까이 오르면서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.



겉옷으로 체온 조절 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 표정 대체로 맑겠는데요.



다만 아침까지 경기 남부와 강원 남부, 충북 지역에는 안개가 짙게 끼겠습니다.



동해안 지역은 대체로 흐린 가운데 경북 동해안과 울산에는 오후 한때 비가 조금 내리겠습니다.



자세한 기온 살펴보겠습니다.



아침에 서울이 15도, 대구가 17도로 어제보다 대체로 낮겠고요.



낮 기온은 서울이 27도, 대구 28도, 광주 29도까지 올라 다소 덥겠습니다.



주 후반에는 동해안과 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있고요, 내륙은 대체로 맑은 가운데 일교차가 크겠습니다.



(남유진 기상캐스터)