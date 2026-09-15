뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 맑은 가을 날씨, 큰 일교차…동해안 오후 비

SBS 뉴스
작성 2026.09.15 00:54 조회수
PIP 닫기
낮에는 가을 햇살이 내리쬐면서 다소 덥지만 해가 지고 나면 기온이 빠르게 떨어지면서 일교차가 크게 벌어지고 있습니다.

오늘(15일)도 서울의 아침 기온이 15도로 어제보다 4도 가량이 낮겠고요, 낮 기온은 특히 남부 지방을 중심으로 30도 가까이 오르면서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

겉옷으로 체온 조절 잘해 주셔야겠습니다.

오늘 전국 하늘 표정 대체로 맑겠는데요.

다만 아침까지 경기 남부와 강원 남부, 충북 지역에는 안개가 짙게 끼겠습니다.

동해안 지역은 대체로 흐린 가운데 경북 동해안과 울산에는 오후 한때 비가 조금 내리겠습니다.

자세한 기온 살펴보겠습니다.

아침에 서울이 15도, 대구가 17도로 어제보다 대체로 낮겠고요.

낮 기온은 서울이 27도, 대구 28도, 광주 29도까지 올라 다소 덥겠습니다.

주 후반에는 동해안과 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있고요, 내륙은 대체로 맑은 가운데 일교차가 크겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지