이 대통령 지지율 33.8%…"진보층·청년층 상당폭 이탈"

<앵커>



이재명 대통령의 지지율이 33.8%로 나타났습니다. 9주 연속 하락이자 취임 후 최저치인데 청년층과 진보층에서의 이탈이 컸습니다.



손형안 기자가 보도합니다.



<기자>



여론조사업체 리얼미터가 지난 7일부터 11일까지 전국 만 18세 이상 2,515명을 대상으로 조사한 결과입니다.



이재명 대통령의 국정 수행 평가에서 긍정은 33.8%, 부정은 63.3%로 조사됐습니다.



이 대통령의 지지율은 지난주보다 3.6%포인트 떨어져 9주 연속 하락이었고 취임 후 최저치였습니다.



연령별로는 20대 이하 지지율이 지난주보다 10.2%포인트 떨어진 18.6%로 하락 폭이 컸습니다.



이념성향별로는 진보층 지지율이 지난주보다 8%포인트 하락한 49.3%를 기록했습니다.



리얼미터는 "개각 인선 논란과 호르무즈 파병 검토, 부동산 정책 불확실성 등에 대한 부정적 여론이 확산한 데다 진보층과 20대 청년층의 상당폭 이탈까지 더해지며 지지율이 하락했다"고 분석했습니다.



청와대 관계자는 "정부의 정책을 되돌아보고 있다"며 "신뢰 회복을 위해 노력할 것"이라고 말했습니다.



정당 지지도를 보면 민주당이 지난주보다 5.7%포인트 내린 36.1%, 국민의힘이 4.5%포인트 오른 42.1%로 나타났습니다.



리얼미터 조사에서 민주당 지지율이 국민의힘보다 낮은 것은 지난 6월 4주 차 조사 이후 처음입니다.



민주당은 진보층에서 전주 대비 10%포인트 내린 63.5%를, 20대에서 18.8%포인트 떨어진 15%를 기록했습니다.



국민의힘은 20대에서 전주 대비 21.2%포인트 오른 61.5%였습니다.



(영상취재 : 하륭·윤형, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 김한길·박태영)