이 대통령 "우즈벡, 소중한 친구…공동번영·평화 향해 도약"

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과의 확대 정상회담에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 청와대에서 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 한국을 국빈 방문한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 가졌습니다.이 대통령은 회담에서 "1992년 수교 이후 양국은 아주 단단한 협력관계를 구축해왔다"며 "중앙아시아 중 유일한 특별 전략적 동반자 관계로서 우즈베키스탄은 우리 대한민국의 더없이 소중한 친구이자 핵심 파트너"라고 강조했습니다.이어 "양국 사이에 쌓인 깊은 우정과 신뢰를 토대로 공동 번영과 평화를 향해 함께 도약하기를 바란다"고 밝혔습니다.구체적으로는 "교통 인프라, 보건 의료, 기후 위기 대응부터 핵심 광물 공급망, 인공지능(AI), 디지털, 방위산업에 이르기까지 호혜 협력의 지평을 넓히고 미래 성장을 이끌 동력을 함께 이끌어갈 수 있을 것"이라고 설명했습니다.이 대통령은 "특히 특히 우즈베키스탄은 20만에 이르는 고려인 동포들이 삶의 터전을 일궈온, 우리 국민들께는 매우 각별한 나라"라며 "어려웠던 시절에 우리 동포들을 따뜻하게 품어주신 우즈베키스탄 국민 여러분께 우리 국민들은 늘 고마운 마음을 간직하고 있다"고 말했습니다.그러면서 "국제 정세의 불확실성이 점점 높아지는 요즘 우정과 신뢰를 공유하는 두 나라의 역할이 더 중요해졌다"며 "양국의 협력은 유라시아와 한반도의 평화 안정에도 큰 힘이 될 것"이라고 강조했습니다.또 "그동안 한반도 평화를 위해 우즈베키스탄이 보여준 변함없는 지지에 감사드린다. 앞으로도 지속 가능한 평화의 길을 함께 만들어가기를 기대한다"고 덧붙였습니다.미르지요예프 대통령은 "한국은 짧은 기간에 경제 기적을 이룩한 빛나는 공동체"라며 "우즈베키스탄은 한국에 각별한 애정을 갖고 있다"고 화답했습니다.이어 "사마르칸트 군주가 고구려의 사절을 맞이하는 모습을 담은 10세기 때의 벽화는 양국의 역사가 실크로드 시대에 뿌리를 두고 있다는 점을 뒷받침한다"며 "수교 후에도 한국은 참된 벗이자 믿음직한 동반자가 돼 줬다"고 돌아봤습니다.이 대통령에 대해서도 "경륜과 실용적 안목을 갖춘 지도자"라고 평가한 뒤 "한국을 제4차 산업혁명의 흐름을 선도하는 허브로 발전시키려는 이 대통령의 정책 기조를 주시하고 있다"고 말했습니다.미르지요예프 대통령은 "우즈베키스탄에는 700개가 넘는 한국 기업이 합작 형태로 진출해 있으며, 한국의 투자 규모도 계속 확대되고 있다"며 "전자정부, 교육, IT, 농업, 보건의료 등 산업 전반에 걸쳐 한국의 경험과 기술이 폭넓게 공유되고 있다"고 설명했습니다.끝으로 "우즈베키스탄은 한반도의 평화와 안보를 공고히 하려는 한국 정부의 노력을 앞으로도 변함없이 지지할 것"이라며 "양국은 정치적 부침에 흔들림 없이 우호적인 관계를 이어왔다. 이번 방문이 관계에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)