[날씨/XR] 아침 '15도' 서늘, 큰 일교차 유의

한 주의 시작 쾌청한 가을 하늘이 함께했습니다.



보시는 것처럼 우리나라 하늘 높은 구름만 지나면서 대체로 맑은 모습인데요.



중부 지방은 차츰 맑은 하늘이 드러나면서 밤사이 지표면에 있는 열이 빠르게 빠져나가는 복사 냉각 효과가 활발해지겠습니다.



때문에 내일(15일) 아침은 오늘보다 조금 더 서늘해지겠는데요, 지도에 파란색으로 칠해진 중부와 일부 남부 내륙의 아침 기온 15도를 밑돌겠습니다.



서울이 15도, 파주와 철원이 12도로 중부를 중심으로 오늘보다 3, 4도가량이 떨어지겠습니다.



낮에는 맑은 볕이 기온을 빠르게 끌어올리면서 특히 남부 지방을 중심으로 30도 가까이 올라 덥겠습니다.



낮과 밤의 일교차가 10도 이상 크게 벌어지는 만큼 건강 관리에 유의하셔야겠습니다.



내일 대체로 맑은 하늘이 함께하겠고요, 아침까지 경기와 강원 남부, 충북 지역에는 짙은 안개가 끼겠습니다.



동해안 지역만 내일 흐린 가운데 경북 동해안과 울산에는 오후에 5mm 미만의 비가 조금 내리겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 15도, 대구가 17도로 오늘보다 낮겠고요, 낮 기온 서울이 27도, 부산 28도까지 오르겠습니다.



이번 주 후반에는 동해안과 제주에 비 소식이 나와 있고요, 그 밖의 내륙 하늘은 맑고 일교차가 크겠습니다.



(남유진 기상캐스터)