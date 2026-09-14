[사건why] '냉동창고 살인' 꼬리 무는 의문…어디까지 계획? 공범은?

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 정준호 (SBS 뉴스헌터스팀 기자), 이경민 (변호사)

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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



파주 카페 '냉동창고 살인' 피의자 신 씨가 오늘 검찰에 송치됐습니다.



그러나 범행을 어디까지 계획했던 것인지, 도움을 준 공범이 있었는지는 여전히 오리무중입니다.



현재 남아있는 의문들과 앞으로 수사에서 밝혀야 할 부분, 그리고 이번 사건의 경우 피의자 신상공개는 이뤄지지 않는 것인지 집중적으로 짚어봅니다.