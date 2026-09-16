[비디오머그] 아니, 왜 '사각김밥'은 없을까

한국인의 최애 간식 중 하나는 김밥입니다.

모양에 따라 둥근 김밥, 삼각김밥이 있죠.



이번 콘텐츠 제작은 왜 '사각김밥'은 없을까 하는

의문에서 시작됐습니다.



그리고 편의점 업계를 취재한 결과

매대에 '사각김밥'이 없는 이유를 확인했습니다.



아울러 둥근 김밥이 왜 비싸지는지,

이걸 파는 분식점은 왜 줄어들고 있는지도

함께 취재했으니 보시고 여러분의 의견을 남겨주세요.



취재 구성 조기호 / 편집 윤예란 / 디자인 조은솔 / 도움 김채현 / 제작 지식콘텐츠IP팀