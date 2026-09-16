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[비디오머그] 아니, 왜 '사각김밥'은 없을까

조기호 기자
작성 2026.09.16 09:26 조회수
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한국인의 최애 간식 중 하나는 김밥입니다.
모양에 따라 둥근 김밥, 삼각김밥이 있죠.

이번 콘텐츠 제작은 왜 '사각김밥'은 없을까 하는
의문에서 시작됐습니다.

그리고 편의점 업계를 취재한 결과
매대에 '사각김밥'이 없는 이유를 확인했습니다.

아울러 둥근 김밥이 왜 비싸지는지,
이걸 파는 분식점은 왜 줄어들고 있는지도
함께 취재했으니 보시고 여러분의 의견을 남겨주세요.

취재 구성 조기호 / 편집 윤예란 / 디자인 조은솔 / 도움 김채현 / 제작 지식콘텐츠IP팀
영문 기사 보기 (View English Article)
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