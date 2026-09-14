"후티, 바브엘만데브 해협 주변 섬 추가 장악…통제권 강화"

▲ 후티 (자료화면)

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 홍해 남부의 전략적 도서들을 추가로 장악하며 바브엘만데브 해협에 대한 통제력을 더욱 강화했다고 AP 통신이 14일(현지시간) 보도했습니다.예멘 정부 및 반군 관계자들에 따르면 후티 반군은 최근 하니시 제도의 주요 섬인 대하시니섬과 소하니시섬을 장악하고, 이곳에 전투 병력을 배치했습니다.지난주 주카르섬을 장악했던 후티 반군은 이로써 바브엘만데브 해협에서 북쪽으로 약 160㎞ 떨어진 해상에 있는 하니시 제도를 완전히 통제하게 됐습니다.반군은 앞서 지난주 인근 본토의 항구 도시 모카와 바브엘만데브 해협 내에 위치한 마윤섬을 장악한 데 이어 파죽지세로 통제권을 확대했습니다.이로써 후티 반군 세력의 위치와 바브엘만데브 해협 건너 지부티에 있는 미군 기지와의 거리는 약 32km로 좁혀졌습니다.하니시 제도를 손에 넣은 후티는 사우디아라비아 원유 수송선에 대한 위협 능력을 한층 키우게 됐습니다.사우디는 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협을 대신해 동서 송유관으로 원유를 홍해 얀부항으로 보내 수출해왔습니다.사우디 석유 인프라 및 홍해 수송선에 대한 후티 반군의 공격은 글로벌 원유 공급에 큰 압박을 가할 수 있는 것은 물론, 미국과 대치하고 있는 후티 반군의 지원 세력인 이란에도 유리한 지렛대로 작용할 수 있습니다.국제사회가 인정하는 예멘 정부군은 반군의 이번 진격 과정에서 이렇다 할 저항을 하지 못한 것으로 알려졌습니다.그러나 정부군은 주말 동안 전열 재정비에 나섰으며, 예멘 군 당국은 전날 늦게 해협 북쪽의 전략 도시인 두바브를 향해 진격했다고 발표했습니다.