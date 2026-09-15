"사전 접촉·연출 없다"…'전현무계획4' 제작진, 조작 의혹에 강경 반박

MBN 예능 프로그램 '전현무계획4' 제작진이 최근 온라인상에서 제기된 사전 연출 의혹에 대해 강력하게 선을 그었다.



13일 '전현무계획' 제작진은 공식 SNS를 통해 "최근 기사 및 SNS를 통해 본 방송의 식당 섭외와 관련해 사실과 다른 내용이 확산되고 있다"라며 장문의 입장문을 게재했다.



제작진은 "일부 온라인상의 댓글과 확인되지 않은 목격담을 근거로 프로그램이 사전에 식당을 섭외하거나 상황을 연출한 것처럼 보도되고 있으나 이는 사실과 다르다"라며 "식당 촬영에 앞서 해당 식당 또는 사장님과 사전 접촉해 촬영을 협의하거나 출연진의 방문 사실을 미리 알리지 않는다. 이는 프로그램 시작부터 현재까지 일관되게 지켜온 제작 원칙"이라고 강하게 반박했다.



이어 "최근 일부 보도에서 제작진을 통한 사실 확인 없이 온라인 댓글이나 개인의 추측성 주장을 인용해 마치 프로그램의 조작이나 연출이 확인된 것처럼 표현하고 있는 점에 대해 유감을 표한다"라며 "앞으로도 지금까지 지켜온 제작 원칙에 따라 프로그램을 만들어갈 것이며, 확인되지 않은 내용을 사실처럼 확대·재생산하는 건에 대해서는 필요한 경우 적극적으로 사실관계를 바로잡겠다"라고 경고했다.



이번 입장문이 공개된 후 출연자 전현무 역시 게시글에 '좋아요'를 누르며 제작진의 대응에 힘을 보탰다.



앞서 전현무가 출연 중인 MBC '나 혼자 산다' 일부 장면이 조작 논란에 휩싸인 데 이어, 온라인 커뮤니티에는 '전현무계획' 촬영팀이 한 식당의 영업 시작 전부터 미리 들어와 촬영 중이었다는 확인되지 않은 목격담이 확산되며 이 프로그램 또한 사전 연출 의혹이 불거졌다.



[사진=MBN]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)