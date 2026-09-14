'미 국방부 인정' 스텔스 도료 업체 ETL, HD현중과 '스텔스 함정' 개발 협력

▲ HD현대중공업·ETL, 차세대 스텔스 함정 개발을 위한 업무협약 체결식

미 국방부로부터 최고 수준의 스텔스 도료 제작 능력을 인정받은 특수도료 전문기업 ETL이 오늘(14일) HD현대중공업과 '스텔스 유·무인 함정 개발을 위한 업무협약'을 체결했습니다.협약에 따라 두 회사는 HD현대중공업의 함정 설계·개발 역량과 ETL의 첨단 스텔스 도료 기술을 결합한 차세대 유·무인 함정을 개발합니다.특히 최근 해군 전력의 무인화·첨단화가 가속화되면서 함정의 피탐 가능성을 최소화하는 스텔스 성능의 중요성이 더욱 커지고 있는 만 큼, 이번 협력을 통해 미래 함정의 핵심 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.HD현대중공업은 이번 협력을 바탕으로 국내 혁신 방산기술을 함정에 적용해 국내외 함정시장에서 경쟁력을 높일 계획입니다.ETL의 스텔스 도료 'ION 1'은 미 국방부의 FCT(해외비교시험) 프로그램에서 "최고 TRL(기술성숙도) 수준인 9등급으로 즉시 지상, 항공, 수상 전력에 적용 가능하다"는 평가를 받은 바 있습니다.우리 해군 고속정에 ION1을 도포해 피탐률을 측정하는 실험에서도 높은 스텔스 성능을 발휘했습니다.오늘 협약식에는 정우만 HD현대중공업 함정·중형선기획부문장과 황영우 ETL 대표 등이 참석했습니다.주원호 HD현대중공업 사장은 "우수한 국내 방산기술을 적극 발굴해 함정 개발 역량과 결합함으로써 미래 전장 환경에 최적화된 차세대 함정 개발 및 시장 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했습니다.