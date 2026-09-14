"AI 속도조절, 선두 기업 카르텔·중국의 주도권 장악 위험"

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미국 선두 인공지능(AI) 기업 최고경영자(CEO) 4명이 AI 개발 속도조절론을 들고나온 데 대해 "선두 주자들의 독점을 굳히고 중국과의 패권 경쟁에서 미국의 리더십을 약화하는 결과로 이어져서는 안 된다"고 월스트리트저널(WSJ)이 짚었습니다.WSJ은 13일(현지시간) '위대한 AI 속도 조절?'이라는 제목의 사설에서 "CEO들이 속도 조절을 촉구한 것은 정치적, 경제적으로 중요한 순간"이라면서 "제안의 배경을 살펴봐야 한다. 이들의 목적이 무엇인지 불분명하다"고 지적했습니다.사설은 오픈AI 모델들이 오픈소스 AI 모델 공유 플랫폼 히깅 페이스를 무단 공격한 사례를 들어 "테크 창업자들은 인간의 통제를 벗어나 단독으로 행동하는 AI 에이전트의 출현을 진심으로 두려워하고 있다. 인간이 기계를 통제해야 한다는 주장은 타당하다"고 인정했습니다.동시에 "정치권이 직접 통제할 수 있을 때까지 AI 산업을 중단시켜야 한다는 버니 샌더스 의원의 주장도 있다"면서 이들 CEO는 자발적인 속도 조절을 제안함으로써 정부의 강제적인 규제 칼날을 피하려는 계산을 하고 있다"고 지적했습니다.오픈AI나 앤트로픽이 진정으로 AI 기술이 위험하다고 판단했다면 책임감 있게 자율적으로 개발을 늦추면 되는데 "자신들의 목적을 위해 CEO들이 외부의 힘을 끌어들이려 할 때 문제가 발생한다"는 것입니다.사설은 정부 규제가 생기면서 선두 주자의 독점을 공고히 해주는 이른바 '규제포획(Regulatory Capture)'의 위험성을 들어 "최첨단 기술의 속도 조절이 자칫 선두 업체들의 시장 점유율 보유를 위한 카르텔 수단으로 변질돼선 안 된다"고 일침을 날렸습니다.더 중요한 문제는 "미국의 유일한 실질적 경쟁자인 중국"이라면서 "시진핑 중국국가주석은 미국의 속도 조절을 인류를 위한 기회가 아니라 미국을 추월할 출발점으로 여길 가능성이 크다"고 사설은 경고했습니다.결국 최첨단 AI 기술의 주도권을 포기한다면 AI를 활용해 생화학 무기 등 치명적인 위협을 가하려는 불량 국가에 취약해질 수 있다는 의미라고 짚었습니다.사설은 "스스로 학습하는 능력이 탁월한 AI의 위험성을 간과해서는 안 되지만 미국의 AI 리더십을 다른 국가에 넘기는 것 또한 엄청난 위험을 안고 있다"면서 "AI 개발의 위험을 줄이려는 노력이 AI 리더십을 중국에 넘기는 위험을 키우는 결과를 초래하면 안 된다"고 결론지었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)