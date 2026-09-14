[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● 김민석 "盧 탄핵 전조와 비슷"
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"이 대통령에게 딱 한 가지 충고…국민들에게 지면 돼"
장성철 / 공론센터 소장
"정청래 세력, 이 대통령 흔들겠다는 마음 굳힌 듯"
최선호 / SBS 논설위원
"이번 주 대통령 간담회 메시지 매우 중요…상당히 난제"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '난제 산적' 이 대통령 조만간 기자회견…서용주의 조언 "국민에게 지면 돼"
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