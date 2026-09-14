[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● 지지율 하락 와중 이 대통령 비판
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"비판할 수 있으나 발언 수위 지나쳐…진영 내 비판은 상호파괴적"
장성철 / 공론센터 소장
"진보 기득권층, 대통령과 당대표 무시하는 듯…하극상"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 조국·추미애, 이 대통령 비판 대열 합류…주영진 앵커 "여권 내부에서 무슨 일이?"
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