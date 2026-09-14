한 총리 "지지율로 민심의 소리 들어…엄중하고 무겁게 생각"

▲ 한성숙 국무총리가 14일 국회에서 열린 제439회 정기회 교육·사회·문화 분야 대정부 질문에서 답변하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(14일) 정부 지지율 하락세에 대해 "국민들께서 주시는 민심의 소리는 지지율을 통해 잘 듣고 있다"고 말했습니다.한 총리는 오늘(14일) 국회 대정부질문에서 국민의힘 서범수 의원이 '2기 개각' 인사 논란과 관련해 '민심의 소리를 듣지 않는 것이 아닌가'라는 취지로 묻자 이같이 답했습니다.한 총리는 이어 "듣고도 있고, 그 부분에 대해 굉장히 엄중하고 무겁게 생각하고 있다"며 "저도 총리직을 맡아 이 부분에 대해선 어디까지 제가 더 많이 잘하고 최선을 다해야 되는지에 대해 정말 엄중하게 생각하고 있다"고 덧붙였습니다.서 의원이 용혜인 성평등가족부 장관 후보 사퇴에 대해 제청권자로서 사과할 의향이 없냐고 묻자 한 총리는 "(사퇴는) 본인 판단"이라면서도 "마지막 단계가 다 진행되고 나면, 제청 관련 문제 되는 부분이 있었다면 정리를 할 것"이라고 말했습니다.또 서 의원이 장기간 경찰청장과 검찰총장이 공석 상태인 점을 지적하자 한 총리는 "형사사법체계 개편에 따라 적합한 인물이 임명될 것"이라며 "(인사가) 이제 빠르게 진행될 것이라고 생각한다"고 답했습니다.국민의힘 김장겸 의원도 지지율 하락 상황을 지적하자 한 총리는 "부족한 부분들은 최선을 다해 국민에게 신뢰를 얻는 것들을 해야 한다"며 "그럼에도 불구하고 저희가 하고 있는 것들, 중요하게 보고 있는 일들은 제대로 해 가야 한다고 생각한다"고 강조했습니다.김 의원이 '추석이 다가오는데 국정 동력을 회복하기 위한 획기적 방안은 없나'라고 묻자 한 총리는 "말씀 나오고 있는 것들이 있는데 대통령께서 말씀을 하실 부분들이 있어 보이고, 저는 총리로서 추석 물가와 관련돼 최선을 다하고 국민이 불편함이 없으시도록 하는 일들을 챙기고 있다"고 답했습니다.김 의원이 '민생지원금 살포 계획이 있나'라고 묻자 한 총리는 "민생 지원금은 작년에 소비를 진작시키는 데 의미가 있었고 이 부분에 대해서는 많은 해외 언론과 조사 기관에서도 말씀드려 주신 바 있다"고만 답했습니다.김 의원이 '인사 라인이 김현지 (대통령실) 부속실장으로 지목되고 있다'고 지적하자 한 총리는 "지금 말씀 주시는 부분은 전혀 사실이 아니라고 말씀드린다"고 거듭 강조했습니다.더불어민주당 최민희 의원이 '지지율도 떨어지고 칭찬은 못 받고 고생이 많다'고 위로하자 한 총리는 "올라갈 때도 있고 내려갈 때도 있는데, 내려갈 때 (국민께서) 어떤 메시지를 주시는지 제대로 잘 알아듣고, 저희가 가졌던 초심으로 다시 돌아갈 단계라고 생각한다"고 말했습니다.한편 민주당 김영호 의원이 재건축 조합의 청산 유보금이 불투명하게 관리되고 있다며 조사·수사 등을 요청하자 한 총리는 "관계부처랑 협의하고 국토부 중심으로 관련된 내용들 살펴보고 추진하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)