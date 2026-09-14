[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● '당청 지지율' 동반 폭락
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"이 대통령, 몸에 가시 박힌 상황…어서 빼내야"
"용혜인 '불공정 이미지', 오랜 시간 국민들에게 박혀"
"김민석 '김승원 볼수록 잘한 인사' 발언 아쉬워…겸손했어야"
장성철 / 공론센터 소장
"사법시스템 붕괴에 대한 국민들의 불안이 가시인 듯"
"진보층, 민심이반 현상이 나타나…김민석 체제에 대한 이반"
"김민석 '기본소득당 연대' 발언 부적절…시기 잘못돼"
최선호 / SBS 논설위원
"진보층서 지지율 하락세 커…진영 내 갈등 전혀 봉합 안 돼"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 김민석, 당 지지율 반등 공언했지만 국힘에 첫 역전…그런데도 '김승원 두둔' 왜?
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