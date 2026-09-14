[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"이란이 사실상 상황 주도…원하는 통행료 수입 보장선에서 정리 가능성"
"미국, 일본 금리 인상 공개요청…엔 캐리 트레이드 청산 우려"
박연미 / 경제 평론가
"국내 유가도 걱정해야 하는 상황…정부-정유사 간 손해 셈법 달라"
"시장, 금리인상 가능성 전망…무리한 동결 시 더 큰 충격올 수도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 중동 원유 '3중 봉쇄' 현실화, 국내 기름값 괜찮을까?…"정부-정유사 손해 셈법 달라"
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