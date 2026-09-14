[머그 딥] "이 돈 받고 누가 정치합니까?" 총리 연봉 36억, 싱가포르는 왜 이렇게 많이 줄까

싱가포르 로렌스 웡 총리가 자신의 기준 연봉을 220만 싱가포르달러에서 360만 싱가포르달러로 올리는 새 정치인 보수 체계를 발표했습니다.



60%가 넘는 인상을 설명하며 웡 총리가 가장 강조한 이유는 "사람을 데려오기가 너무 어렵다"는 것이었습니다.



웡 총리는 고위 공무원과 대기업 CEO들에게 직접 정계 입문을 제안했지만 아무도 응하지 않았다고 털어놨습니다.



정치인이 얼마를 받아도 되는지부터 묻는 우리와 정반대의 질문을 던지는 싱가포르, 연봉 38억 원짜리 총리가 남긴 질문을 영상에서 확인해보세요.



(구성 : 소환욱, 편집 : 박서연, 디자인 : 안준석, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)