[비머 X] "수문 열면 농사가 위험, 닫으면 녹조"…강을 둘러싼 딜레마, 어떻게 해야 할까

녹조 때문에 수문을 열자니 농민들이 쓸 물이 부족해집니다. 그렇다고 수문을 닫아두자니 강물은 정체되고 생태계 훼손에 대한 우려가 커집니다.



낙동강을 둘러싼 수문 개방 논쟁은 결국 '강을 어떻게 이용하면서 동시에 살릴 것인가'라는 질문으로 이어집니다. 금강에서는 보 개방에 앞서 대체 관정을 설치해 농업용수 문제를 줄이려는 시도가 이뤄졌고, 낙동강 하굿둑에서는 물길이 막힌 상황에서도 생물들이 오갈 수 있도록 어도를 운영하고 있습니다.



하굿둑 없이 강과 바다가 이어진 섬진강에서는 재첩을 비롯해 다양한 회유성 어종과 멸종위기종이 확인됩니다.



흐르는 강이 어떤 생명을 품을 수 있는지, 그리고 물 이용과 생태계 보전 사이에서 우리가 찾아야 할 접점은 무엇인지 낙동강과 금강, 섬진강의 현장을 통해 살펴봤습니다.



(총괄 : 심영구, 편집 : 김복형, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 기후에너지환경부·한국환경공단)