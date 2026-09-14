활로는 중앙…메달 노리는 여자배구, 결전지서 첫 훈련

▲ 한국 여자 배구 대표팀이 14일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 훈련을 마친 후 경기장을 나서고 있다.

차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구 대표팀이 오늘 (14일) 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 체육관에서 첫 공식 훈련을 치렀습니다.전날 일본에 입국한 대표팀은 선수들의 원성이 끊이지 않는 비좁은 컨테이너 선수촌에 들어가는 대신 나고야역 근처 호텔에 행장을 풀었습니다.한국 여자배구 대표팀은 지난달 열린 아시아선수권대회 8강에서 태국에 세트 점수 0-3으로 패한 바 있습니다.그 대회에서 날개 공격수에 치우친 공격 활용이 아쉬운 점이었다고 자체 분석한 대표팀은 아시안게임에서는 공격 활로를 다양화하는 게 급선뭅니다.차상현 감독은 훈련을 마친 뒤 "빠르게 가기 위한 필수 조건은 리시브와 수비 정확도다. 그 부분을 연습으로 준비했다"며 "김다인에게 최대한 세트 플레이를 하면서 상대 블로킹 위치를 괴롭힐 수 있으면 괴롭혀보자고 주문했다"고 설명했습니다.주장 강소휘(한국도로공사)는 "아시아선수권이 끝나고 우리 플레이가 단조롭다는 지적이 있어서 선수들끼리 대화를 많이 나눴다"며 "미들 블로커와 묶어서 하는 플레이를 연습해 자신이 있다, 경기에서 직접 보여주겠다"고 각오를 다졌습니다.(사진=연합뉴스)