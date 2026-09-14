이 대통령, 아시아개발은행 총재 접견…핵심 광물·인공지능 협력 논의

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 방한한 간다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(14일) 청와대 집무실에서 한국-중앙아시아 정상회의를 계기로 방한한 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견했습니다.양측은 중앙아시아 지역을 포함한 아시아·태평양 지역에서의 핵심광물·인공지능(AI)을 비롯해 원전 등 에너지 분야에 대한 협력 방안을 논의했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 밝혔습니다.우선 이 대통령은 "중앙아시아는 풍부한 자원과 지리적 이점 등으로 성장잠재력을 갖춘 지역"이라며 "우즈베키스탄 등 중앙아시아 지역에서의 핵심광물 공급망 안정을 위해 기술과 역량을 갖춘 한국과 ADB가 협력을 확대해 나가자"고 제안했습니다.칸다 총재도 핵심광물 공급망 분야는 ADB의 역점 지원 분야라고 소개하면서 "산업 역량을 갖춘 한국과의 협력을 희망한다"고 호응했습니다.아울러 이 대통령은 '모두를 위한 AI' 비전과 글로벌 AI를 위한 한국의 노력을 설명한 뒤 "한국의 AI 역량과 ADB의 개발 전문성을 결합하면 의미 있는 성과를 낼 수 있다"고 밝혔습니다.칸다 총재는 "불확실한 세계 경제 여건 속에서도 한국경제가 뛰어난 성과를 보여주고 있다"며 "이 대통령이 AI와 디지털 부문에서 보여준 놀라운 리더십에 감명받았다"고 화답했습니다.이 자리에서 양측은 또 ADB가 추진 중인 아세안 파워그리드 등 아시아·태평양 에너지 인프라 확충 사업과 원전 분야 금융지원 정책 등에서 한국의 기술과 경험을 활용하자는 데 뜻을 모았습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)