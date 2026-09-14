K푸드 수출 역대 최단 기간 100억 달러 돌파…라면 수출만 13억 달러

▲ 상하이 국제식품박람회 통합한국관 전경

우리나라 농수산식품 수출액이 올해 들어 253일 만에 100억 달러(약 13조 4천억 원)를 넘어선 것으로 나타났습니다.한국농수산식품유통공사(aT)는 올해 농수산식품 수출액이 지난해보다 19일 빠른 253일 만에 100억 달러를 돌파했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.이는 역대 최단 기록입니다.농수산식품 수출액은 2021년 처음 100억 달러를 넘어선 이후 매년 100억 달러 달성 시점이 앞당겨지고 있습니다.국가별로는 최대 수출국인 미국으로의 수출액이 18억 1천448만 달러로 지난해 같은 기간보다 12.9% 증가했습니다.중국은 16억 6천966만 달러로 14.0% 늘었습니다.아랍에미리트(UAE)는 3억 3천171만 달러로 49.9%, 네덜란드는 2억 2천955만 달러로 14.4% 각각 증가했습니다.품목별로는 라면 수출액이 13억 760만 달러로 27.2% 증가해 가장 큰 증가 폭을 보였습니다.딸기는 6천98만 달러로 15.5%, 포도는 4천518만 달러로 64.6% 각각 늘었습니다.가공식품뿐 아니라 신선식품 수출액도 크게 증가했습니다.농식품수출정보(KATI)에 따르면 올해 1∼7월 딸기 수출액은 5천974만 달러로 지난해 같은 기간보다 15.8% 늘었습니다.포도와 참외 수출액도 각각 34.4%, 7.0% 증가했습니다.딸기는 프리미엄 품종 위주의 부가가치를 높였고, 포도는 샤인머스캣 위주로 수출이 늘었습니다.수산식품 중에서는 조미김 수출액이 4억 6천265만 달러로 8.0%, 굴은 6천560만 달러로 8.2% 증가했습니다.정부와 aT는 올해 역대 최대 수출 실적 달성을 위해 하반기 수출 지원을 이어갈 계획입니다.미국과 아세안 등 권역별 소비 특성에 맞춘 전략 품목을 발굴하고, 신선 포도의 수출 확대를 지원합니다.베트남 복합거점물류센터와 중동 공동 저온물류 사업 등을 통해 물류 기반도 확충할 예정입니다.유럽연합(EU)의 포장재 규제와 인도네시아 할랄 인증 의무화 등 비관세장벽에 대응하기 위해 15개 유관기관이 참여하는 원스톱 수출지원 체계도 운영합니다.전기찬 aT 수출식품이사는 "100억 달러 조기 달성은 K-푸드 수출이 성장하고 있다는 것을 보여주는 성과"라며 "K-콘텐츠 인기에 따른 일시적인 관심을 넘어 현지 소비자의 반복 구매로 이어질 수 있도록 수출 품목과 시장을 확대해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=aT 제공, 연합뉴스)