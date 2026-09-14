10대 후반 병사들 "절반 이상 자폭"…북한군 끔찍한 최후

북한과 러시아가 우크라이나 전쟁에 북한군을 파병하는 방안을 실제 파병이 이뤄지기 1년여 전인 2023년 7월부터 논의했다는 일본 언론 보도가 나왔습니다.



파병된 북한군 가운데 전사자가 2천288명에 이른다는 구체적인 주장도 제기됐습니다.



일본 산케이신문은 평양의 '해외군사작전 전투위훈기념관'을 둘러본 북한 소식통을 인용해 이같이 보도했습니다.



기념관 전시 자료에는 2023년 7월 북한을 방문한 러시아 군사대표단이 김정은 국무위원장을 만나 파병을 요청했고, 이를 계기로 양측의 파병 협상이 시작됐다는 내용이 기록돼 있습니다.



당시는 세르게이 쇼이구 당시 러시아 국방장관이 군사대표단을 이끌고 평양을 방문했던 시기입니다.



북한과 러시아가 유사시 상호 군사지원 의무를 담은 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 체결한 건 이보다 약 1년 뒤인 2024년 6월.



북한군이 러시아 서부 쿠르스크 지역에 본격적으로 파병된 건 그해 10월부터입니다.



산케이 보도대로라면 북러가 군사동맹에 준하는 조약을 체결하기 전부터 북한군의 우크라이나 전쟁 투입을 논의하고 있었던 셈입니다.



러시아에 파병된 북한군의 구체적인 전사자 규모도 제시됐습니다.



소식통은 기념관에 파병 이후 숨진 북한군이 2천288명으로 기록돼 있다고 전했습니다.



기념관 인근 묘지에는 이 가운데 '영웅'으로 지정된 전사자 300명의 묘비가 세워져 있고, 기념관 2층과 3층에는 나머지 전사자들의 유골함이 안치돼 있다는 겁니다.



전사자의 과반은 10대 후반에서 20대 초반의 젊은 병사들인 것으로 전해졌습니다.



기념관에는 우크라이나군의 포로가 되지 않겠다고 맹세한 병사들의 문서도 전시돼 있는 것으로 알려졌습니다.



북한 소식통은 전사자의 "절반 이상이 자폭한 것으로 보인다"며 드론 공격으로 숨진 병사도 많았다고 주장했습니다.



추가 파병이 이뤄졌다는 정보도 나왔습니다.



산케이는 지난달 북한 미사일 부대가 러시아 서부 지역에 추가로 파견됐다는 정보가 있었다고 전했는데, 이 때문에 실제 북한군 전사자 규모는 더 늘었을 가능성이 있다고 덧붙였습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)