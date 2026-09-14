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농구 한일전에 '태풍주의보' 예언부터 퇴근 선언까지, 전태풍 해설 데뷔전 킬포 모음

작성 2026.09.14 18:17 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 SBS 중계진에 합류한 전 농구선수 전태풍이 일본과의 A조 최종전에서 처음 해설에 나섰습니다.

경기 전 한국의 20점 차 승리를 예상하고 키플레이어로 이정현을 꼽는 등 실제 경기에서도 예언에 가까운 적중률을 보여줬습니다.

여기에 특유의 솔직한 입담과 과몰입 해설까지 더해지며 시청자들의 눈길을 끌었는데요.

예언부터 팩폭, 유쾌한 입담까지 쏟아진 전태풍의 해설 데뷔전을 〈스포츠머그〉가 모았습니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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