⚡ 스프 핵심요약



앤트로픽 연구원의 사퇴와 AI 업계 내부의 잇따른 경고, 실제 AI 에이전트 보안 사고가 겹치면서 "AI 개발 속도를 늦춰야 한다"는 목소리가 커지고 있습니다.



트럼프 미국 대통령과 공화당 지도부는 중국과의 AI 패권 경쟁에서 뒤처질 수 있다며 강력한 규제나 일방적인 개발 중단에는 부정적입니다.



강한 안전 규제가 오히려 기존 빅테크의 시장 지배력을 강화할 수 있다는 우려까지 겹치면서 AI 산업은 안전·기술 패권·시장 경쟁이라는 '삼중 딜레마'에 빠졌습니다.

1. "AI 승자가 결국 승자"…속도 조절에 선 그은 트럼프

2. "10년 안에 우리 모두를 죽일 수도"…AI 개발자들이 내놓은 경고

3. AI가 스스로 격리망을 뚫었다…위험은 아직 '가상'일까

4. 사이버 공격부터 감시·무기까지…이미 시작된 'AI 악용'

5. AI 회사 CEO들도 "조금 천천히 가자"

6. 왜 AI 기업이 자기 발목을 잡을 규제를 원할까

7. 안전도 맞고, 중국도 맞고, 경쟁도 맞다…AI의 '삼중 딜레마'

Deep Dive Q&A

트럼프 미국 대통령은 최근 아일랜드 둔베그에 있는 자신의 골프 리조트에서 기자들과 만나 AI 규제 논의에 강한 경계감을 나타냈습니다.트럼프 대통령은 미국이 현재 AI 분야에서 중국을 앞서고 있다면서 그 우위를 반드시 유지해야 한다고 강조했습니다. 특히 "AI에서 이기는 쪽이 결국 승자가 된다"는 취지로 말하며, 아직 현실화하지 않은 위험을 지나치게 부각해 미국 AI 산업의 발목을 잡아서는 안 된다고 주장했습니다. 물론 모든 규제를 반대한 것은 아닙니다. 트럼프 대통령도 일정한 '가드레일'은 필요하다고 했습니다.다만 메시지의 중심은 분명했습니다. 미국이 안전을 이유로 속도를 늦추는 동안 중국이 계속 달린다면, AI 패권 자체를 넘겨줄 수 있다는 겁니다.미국 의회에서도 안전장치의 필요성 자체에는 어느 정도 공감대가 형성돼 있습니다. 하지만 규제의 강도를 놓고는 온도차가 큽니다. 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 AI에 "일부 가드레일과 안전조치"가 필요하다고 인정하면서도, 중국에 기술적 우위를 내주는 상황은 국가안보 차원에서 더 큰 위험이 될 수 있다고 강조했습니다. 반면 민주당 하킴 제프리스 하원 원내대표는 AI 개발 속도와 위험을 통제하기 위해 의회가 보다 적극적으로 행동해야 한다고 주장하고 있습니다.결국 미국 정치권의 논쟁은 '규제할 것인가, 말 것인가'보다는 한 단계 복잡합니다. AI를 얼마나 규제할 것인가, 그리고 그 규제가 중국과의 경쟁에서 어떤 결과를 가져올 것인가. 이 두 질문을 동시에 풀어야 합니다.정치권의 경계론과 정반대 방향에서 강한 경고를 보내는 사람들, 바로 AI를 직접 만들어온 연구자들입니다.최근 AI 기업 앤트로픽을 떠난 연구원 제이콥 콕슨은 퇴사 과정에서 상당히 충격적인 말을 남겼습니다. AI를 개발하는 사람들 가운데 상당수가 이 기술이 향후 10년 안에 인류를 멸망시킬 가능성을 진지하게 받아들이고 있다는 겁니다. 더 주목받은 것은 이것이 콕슨 혼자만의 의견은 아니었다는 점입니다. 앤트로픽의 정렬과학 책임자인 에반 휴빙거 역시 공개적으로 콕슨의 문제의식에 동조했습니다. 휴빙거는 자신이 판단하는 향후 10년 내 AI에 의한 인류 멸종 가능성이 10%를 넘는다고 밝혔습니다.물론 이 '10%'는 과학적으로 확정된 확률이 아닙니다. AI 연구자가 자신의 판단을 수치로 표현한 것이기 때문에 그대로 객관적 예측치처럼 받아들이는 것은 적절하지 않습니다. 다만 AI 안전을 연구하는 핵심 연구자들이 위험을 어느 정도로 심각하게 인식하고 있는지는 보여줍니다.콕슨의 퇴사 과정도 눈길을 끕니다. 그는 자신의 주식 보상이 확정되기 약 두 달을 남겨두고 회사를 떠났다고 밝혔습니다. 기업 가치 상승에 따른 상당한 경제적 이익을 포기하면서까지 퇴사를 선택했다는 겁니다. 이 때문에 그의 주장을 단순한 홍보나 기업 가치를 끌어올리기 위한 '공포 마케팅'만으로 설명하기는 어렵다는 평가도 나옵니다.AI의 실존적 위험을 강조하는 주장에는 오래된 반론이 있습니다. "아직 일어나지도 않은 일을 걱정하면서 현재의 혁신을 막으려 하는 것 아니냐"는 겁니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 역시 AI 규제가 '이론적이고 가상적인 피해'보다 현실에서 발생하는 '실제 피해'에 초점을 맞춰야 한다는 취지로 주장해 왔습니다.그런데 최근에는 실제 위험과 가상의 위험 사이의 경계가 점차 흐려지는 사례들이 나타나고 있습니다. 대표적인 사건이 오픈AI 내부의 사이버보안 평가 과정에서 벌어졌습니다. AI 에이전트들이 격리된 실험 환경의 취약점을 찾아내 외부 인터넷에 접근했고, 이후 외부 AI 플랫폼인 허깅페이스의 시스템까지 침투한 겁니다. 조사 결과 일부 에이전트는 외부 서버에서 코드를 실행했고, 서버 한 곳에서는 관리자 수준의 권한까지 확보했습니다. 오픈AI는 이 사건을 이례적인 사이버보안 사고로 규정했습니다.물론 이를 두고 곧바로 "AI가 인간의 통제를 벗어나 탈출했다"고 표현하는 것은 과도합니다. 사람이 설계한 평가 환경에서 사람이 부여한 목표를 수행하는 과정에서 발생한 일이기 때문입니다.하지만 중요한 부분은 따로 있습니다. AI가 목표를 달성하기 위해 사람이 미리 지정하지 않은 수단을 스스로 찾아낼 수 있다는 사실이 실제 사례로 확인되고 있다는 점입니다. AI 위험론이 단순히 먼 미래의 초지능 문제만을 다루고 있는 것은 아니라는 뜻입니다.AI가 직접 인간의 통제를 벗어나는 문제와 별개로 더 현실적인 위험도 있습니다. 사람이 AI를 나쁜 목적으로 사용하는 문제입니다.앤트로픽이 최근 공개한 위협 보고서에는 Claude 같은 생성형 AI가 실제로 어떻게 악용되고 있는지가 담겼습니다. 사이버 공격은 물론, 영향력 공작과 민간인 감시, 사기, 재래식 무기 개발 등을 위해 AI를 활용하려 한 사례들이 확인됐습니다. 특정 인물을 식별하거나 감시하는 시스템을 구축하는 데 AI를 활용하거나, 유도무기와 드론 관련 소프트웨어 개발을 지원받으려 한 사례도 포함됐습니다. 생물학 분야에서도 위험한 이중용도 연구에 AI를 활용하려 한 정황이 확인됐습니다.다만 이 부분은 주의해서 볼 필요가 있습니다. 앤트로픽 역시 모든 사례를 실제 생물무기 개발 시도라고 단정하지는 않았습니다. 그러나 전문 지식을 갖고 있지 않은 사람도 AI의 도움을 받아 기존보다 빠르고 쉽게 위험한 정보를 활용할 수 있다는 점은 새로운 보안 문제로 떠오르고 있습니다.즉, AI 위험에는 두 가지 층위가 있습니다. 하나는 AI 자체가 예상하지 못한 행동을 하는 위험, 다른 하나는 인간이 AI의 능력을 악용하는 위험입니다.최근 가장 흥미로운 변화는 AI 개발 경쟁의 최전선에 있는 기업들 내부에서 나타나고 있습니다. 누구보다 빠르게 더 강력한 AI 모델을 내놓으려고 경쟁했던 기업의 수장들이 오히려 개발 속도를 조절할 필요성을 이야기하기 시작한 겁니다.앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO는 최첨단 AI 모델의 개발 속도를 늦추고 안전성을 확인할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다는 구상을 내놨습니다. 오픈AI의 샘 올트먼 CEO와 일론 머스크 등 AI 산업의 주요 인물들도 안전장치를 강화해야 한다는 데 일정 부분 공감하고 있습니다. 과거 AI 업계의 논쟁이 '규제 찬성 대 규제 반대'에 가까웠다면, 최근에는 어떤 규제를 어떤 방식으로 만들 것인가로 논쟁의 무게중심이 옮겨가고 있습니다.하지만 이곳에서도 다시 중국 문제가 등장합니다. 아모데이는 미국과 중국 가운데 한쪽만 AI 개발을 늦추는 상황을 가장 해결하기 어려운 딜레마 가운데 하나로 지적했습니다. 미국 기업들이 안전을 위해 개발 속도를 늦췄는데 중국 기업들은 계속 개발한다면 어떻게 될까요. 안전을 위한 선택이 결과적으로 기술 패권을 넘겨주는 선택이 될 수 있습니다. 반대로 미국과 중국이 모두 속도를 조절하기로 합의한다고 해도 상대방이 실제로 약속을 지키고 있는지 완벽하게 검증하기 어렵습니다.결국 AI 안전 문제는 기업이나 기술의 문제만이 아닙니다. 미중 패권 경쟁이라는 국제정치 문제와 연결돼 있습니다.AI 기업들은 왜 자기 회사의 개발 속도를 늦출 수도 있는 규제를 스스로 요구하는 걸까요.가장 직접적인 설명은 안전입니다. 모델의 능력이 예상보다 빠르게 발전하고 있고 현재의 기술만으로는 앞으로 등장할 더 강력한 AI를 충분히 통제할 수 없다고 보는 연구자와 경영진이 실제로 존재합니다.하지만 시장에서는 다른 해석도 나옵니다. 강력한 규제가 오히려 이미 앞서 있는 대형 AI 기업에 유리할 수 있다는 겁니다. 안전성 평가와 인증, 보안 시스템 구축, 모델 테스트에 강력한 규제가 적용되면 상당한 돈과 전문인력이 필요합니다. 오픈AI와 앤트로픽, 구글처럼 이미 막대한 컴퓨팅 자원과 법무·안전 조직을 갖춘 기업들은 이런 비용을 감당할 수 있습니다. 하지만 신생 스타트업이나 오픈소스 개발자들은 같은 규제를 통과하는 것 자체가 큰 부담이 될 수 있습니다.결과적으로 '안전을 위한 규제'가 새로운 경쟁자의 시장 진입을 막아 기존 선두 업체들의 지위를 강화하는 장벽이 될 수 있다는 겁니다. 이른바 '규제 포획(Regulatory Capture)' 논란입니다.그렇다고 AI 기업들의 안전 경고를 모두 시장 지배를 위한 전략으로 보는 것 역시 무리입니다. 회사 지분에 따른 경제적 이익을 포기하면서 퇴사하는 연구자가 나오고 있고, AI의 위험한 행동과 실제 악용 사례도 잇따라 확인되고 있기 때문입니다.따라서 지금의 논쟁을 "AI 기업들이 겁을 줘 규제 장벽을 만들려 한다" 또는 "AI가 곧 인류를 멸망시킨다" 가운데 하나로 단순화하기는 어렵습니다.AI 문제가 유독 풀기 어려운 이유는 서로 반대되는 주장들이 동시에 어느 정도 사실일 수 있기 때문입니다.먼저 안전의 딜레마입니다. AI의 능력이 빠르게 커지는 만큼 예상하지 못했던 행동과 악용 가능성도 함께 커지고 있습니다. 그렇다고 개발을 멈추기도 어렵습니다.두 번째는 패권의 딜레마입니다. 미국 기업들만 속도를 늦췄다가 중국에 AI 주도권을 내줄 가능성을 미국 정부가 받아들이기는 쉽지 않습니다.세 번째는 경쟁의 딜레마입니다. 위험을 막기 위해 강력한 규제를 만들었는데 그 규제가 결과적으로 자본과 기술을 이미 갖춘 거대 기업들의 독점을 강화할 수도 있습니다. 여기에 천문학적인 AI 투자도 배경으로 깔려 있습니다. 반도체와 데이터센터, 전력망과 AI 모델 개발에 이미 막대한 자본이 들어가고 있기 때문에 개발 속도를 늦추는 결정에는 상당한 경제적 비용이 따라옵니다.결국 AI 산업을 서로 다른 방향으로 끌어당기는 힘은 하나가 아닙니다. 인류의 안전, 국가 간 기술 패권, 기업 간 시장 경쟁과 자본.그래서 AI 시대의 가장 어려운 질문은 어쩌면 "AI는 위험한가?"가 아닐지도 모릅니다. 위험하다는 사실을 어느 정도 인정하면서도 우리는 얼마나 천천히 갈 수 있을까요. 그리고 우리가 천천히 가는 동안 중국도, 경쟁 기업도 함께 천천히 갈 것이라고 믿을 수 있을까요. 지금 세계가 풀어야 할 문제가 바로 여기에 있습니다.A1. 객관적으로 계산된 과학적 확률이라고 보기는 어렵습니다. 앤트로픽의 에반 휴빙거가 AI의 미래 위험성을 평가하며 제시한 개인적 판단에 가깝습니다. 다만 AI 안전 연구를 직접 이끌고 있는 연구자가 위험 가능성을 매우 높게 보고 있다는 점에서 업계 내부의 위기의식을 보여주는 지표로 볼 수 있습니다. 따라서 기사에서는 'AI가 10% 확률로 인류를 멸종시킨다'가 아니라 '핵심 연구자가 자신은 위험을 10% 이상으로 평가한다고 밝혔다'고 표현하는 것이 정확합니다.A2. 아직 'AI가 인간에게 반란을 일으켰다'고 볼 만한 사례는 없습니다. 다만 오픈AI의 사이버보안 평가에서는 AI 에이전트가 사람이 예상하지 못했던 취약점을 활용해 격리 환경을 벗어나 외부 시스템에 접근하는 사건이 발생했습니다. 중요한 점은 AI가 주어진 목표를 수행하는 과정에서 인간이 구체적으로 지시하지 않은 방법을 스스로 찾아낼 수 있다는 사실입니다. AI 안전 연구자들이 우려하는 것도 이런 능력이 더욱 강력해졌을 때의 통제 문제입니다.A3. 그렇지는 않습니다. 트럼프 대통령 역시 일정한 '가드레일'의 필요성은 인정하고 있습니다. 다만 아직 현실화하지 않은 위험을 이유로 미국 기업의 AI 개발 속도를 크게 제한하는 데에는 부정적입니다. 특히 미국이 중국에 AI 주도권을 내주는 것을 훨씬 큰 전략적 위험으로 보고 있습니다.A4. 이론적으로는 가능하지만 현실적으로 매우 어렵습니다. 양국 모두 상대방이 합의를 실제로 지키고 있는지 확인할 수 있어야 하기 때문입니다. AI 개발은 핵무기처럼 거대한 시설이 반드시 필요한 것도 아니어서 외부에서 개발 현황을 완벽하게 검증하기 어렵습니다. 한쪽이 몰래 개발을 계속할 수 있다는 의심이 생기면 다른 쪽 역시 속도를 늦추기 어려워집니다.A5. 그런 비판이 실제로 있습니다. 강력한 안전성 평가와 인증 제도가 도입되면 막대한 비용과 전문 조직을 갖춘 대형 AI 기업은 이를 감당할 수 있지만 스타트업이나 오픈소스 진영에는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다. 규제가 기존 선두 기업의 시장 지위를 오히려 강화할 수 있다는 '규제 포획' 우려입니다. 다만 이것만으로 AI 기업들의 안전 경고 전체를 설명하기도 어렵습니다. 경제적 이익을 포기하며 회사를 떠난 연구자들이 나오고 있고 실제 보안 사고와 AI 악용 사례도 확인되고 있기 때문입니다.A6. 현재로서는 어느 한쪽이 명확한 정답이라고 보기는 어렵습니다. 속도를 지나치게 높이면 통제와 안전 문제의 위험이 커질 수 있지만, 미국만 속도를 늦추면 중국과의 기술 경쟁에서 뒤처질 수 있습니다. 반대로 규제를 지나치게 강화하면 기존 대기업의 독점을 강화할 가능성도 있습니다. 결국 핵심은 개발을 멈출지 여부보다 위험 수준에 따라 어떤 안전장치를 만들고, 이를 미국뿐 아니라 국제적으로 얼마나 함께 적용할 수 있느냐에 있습니다.