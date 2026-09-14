이란-걸프국 회담 연기 직후 호르무즈서 수차례 폭발음

▲ 호르무즈 해협에 정박한 상선들

이란과 걸프 국가들이 호르무즈 해협 문제를 논의하기 위해 열기로 한 고위급 회의가 막판에 연기된 직후 해협 인근에서 또다시 폭발음이 울렸습니다.14일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이란 국영 매체는 이날 이란 남부 시리크 지역에서 원인을 알 수 없는 폭발음이 여러 차례 들렸다고 보도했습니다.폭발음이 들린 구체적인 정황이나 피해 상황 등은 아직 확인되지 않았습니다.이런 상황은 이란과 걸프국 외무장관급 회의가 연기된 직후 벌어진 것입니다.바드르 알부사이디 오만 외무장관은 전날 오후 11시쯤 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "내일(14일) 살랄라에서 열릴 예정이었던 역내 회의가 연기됐다"고 밝혔습니다.당초 이란은 이날 걸프 국가들과 호르무즈 해협 안전 항로 문제 등을 논의하는 회의를 개최할 예정이었습니다.그러나 지난 11일 이란 외무부가 회의 개최를 발표한 이후 바레인이 불참을 선언했고, 후티 예멘 반군의 공세에 직면한 사우디아라비아의 참석 여부도 불투명하다는 관측이 나온 바 있습니다.이란 외무부 관계자는 이날 국영 IRNA 통신에 당초 예정됐던 회담이 오만과 이란의 공동 결정으로 연기됐다고 밝혔습니다.이 관계자는 "일부 역내 국가들의 요청과 오만 및 이란의 공동 결정에 따라 회의가 다른 날짜로 연기됐다"며 오만과의 협의를 거쳐 적절한 회담 개최 시기를 정할 예정이라고 덧붙였습니다.호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 높아지면서 해협을 지나는 선박 통행량도 크게 줄어들었습니다.선박 추적 데이터에 따르면 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 화물 운송 선박은 총 14척에 그쳤다고 로이터 통신이 전했습니다.이 중 4척은 해협을 통해 걸프 해역을 빠져나갔고, 10척은 걸프 해역으로 진입했습니다.이에 따라 지난 주말 호르무즈 해협의 하루 평균 선박 통행량은 7척으로, 불과 며칠 만에 한 자릿수까지 떨어졌습니다.이는 최근 10일간 하루 평균 통행량(14척)의 절반에 그치는 수준입니다.(사진=AP, 연합뉴스)