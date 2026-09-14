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권은비, 팬 사인회 당일 취소, 알고보니..."접촉 사고 후 안정 중"

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작성 2026.09.14 14:22 조회수
권은비, 팬 사인회 당일 취소, 알고보니..."접촉 사고 후 안정 중"
가수 권은비가 차량 접촉 사고를 당해 스케줄을 당일 취소한 사실이 뒤늦게 전해졌다.

권은비는 14일 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "여러분 저 괜찮다. 너무 걱정 마라. 정말 가벼운 경미한 사고라 잠시 놀랐을 뿐 다친 곳 없이 괜찮다. 이번 주 스케줄도 예정대로 진행할 예정이다. 걱정해 주셔서 고맙고 우리 곧 건강하게 만나자"고 밝혔다.

앞서 권은비의 소속사 RBW는 위버스를 통해 "9월 13일 스케줄 이동 중 아티스트가 탑승한 차량에 접촉 사고가 발생했다. 사고 이후 아티스트는 안정을 취하며 현재 상태를 확인하고 있다"고 밝혔다.

이에 따라 당일 예정돼 있던 에버라인 팬사인회 일정은 취소됐다. RBW 측은 "아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 금일 예정돼 있던 팬사인회는 부득이하게 취소하게 됐다. 갑작스러운 사고로 일정이 취소된 점 너른 양해 부탁드리며 팬 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 죄송하다"고 사과했다.

이어 "향후 예정된 스케줄은 아티스트의 건강을 면밀히 확인한 후 컨디션에 따라 진행 여부 및 일정을 조정할 예정"이라면서 덧붙였다.

한편 권은비는 지난 3일 새 디지털 싱글 '데자부(DEJAVU)'를 발매하고 동명의 타이틀곡으로 컴백 활동을 이어가고 있다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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