[D리포트] 북, 장거리포·미사일 '섞어쏘기' 훈련…러·우전 실전 경험 활용?

낮게 날아가는 순항 미사일 2발과 포물선을 그리며 떨어지는 방사포탄 4발이 거의 동시에 바위섬을 때립니다.



북한이 그제 동해상에서 장거리포와 미사일부대 합동 타격 훈련을 실시한 사실을 이틀 만에 뒤늦게 공개했습니다.



북한은 각종 공격 무인기와 전략순항미사일, 대구경 열압방사포, 전술 탄도미사일 등 신형 전투체계가 투입됐다고 밝혔습니다.



박정천 당 중앙군사위 부위원장과 인민군 총참모부부 포병국장이 현지 지도했다고 전해 김정은 총비서는 참관하지 않은 것으로 보입니다.



북한은 타격의 일치성과 동시성을 보장하며 목표물을 100% 명중률로 강타했다면서 이번 훈련은 "임의의 시각에 명령만 내려진다면 적의 무력집단을 붕괴시킬 수 있는 전문성을 향상"시키는 것이 목적이라고 강조했습니다.



전문가들은 러시아 우크라이나 전쟁과 중동 전쟁 등에서 최근 자주 등장하고 있는 이른바 '섞어쏘기 전술'을 북한이 신형무기체계를 망라해 훈련하는 과정이라고 평가했습니다.



[신종우/한국국방안보포럼 사무총장 : 순항미사일과 방사포가 속도 차이가 나는데 같은 시간대에 계 산해서 들어가게 만들었다는 게 좀 특이하거든요. 방공망을 과 부화시키고 표적을 소멸시키는 그런 훈련을 한 것으로.]



방공망을 과부화시키고 표적을 소멸시키는 그런 훈련을 한 것으로 북한이 공개한 사진을 보면 드론도 여러 대 투입됐는데, 실제 최근 전장에서 드론을 미끼로 먼저 날려보내고 적의 요격 미사일을 소진시키도록 유도하는 방식이 빈번하게 이뤄지고 있단 분석입니다.



북한은 다만 노동신문 등 북한 주민들이 보는 매체에는 보도하지 않고 대외용인 조선중앙통신에만 이 내용을 실으면서 사진은 9장만 공개했습니다.



한미, 한미일 훈련에 대한 대응 차원임을 시사하면서도 김정은 불참과 보도 물량 조절 등으로 수위는 조절한 것으로 풀이됩니다.



(취재 : 김아영, 영상편집 : 소지혜, 제작 : 디지털뉴스부)