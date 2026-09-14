'제2의 코르티스' 모여라...빅히트, 만 17세 이하 男청소년 오디션 개최

그룹 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 코르티스 등이 소속된 빅히트 뮤직이 글로벌 오디션을 개최한다.



14일 빅히트 뮤직은 공식 홈페이지에 '2026 BIGHIT MUSIC GLOBAL AUDITION' 개최 포스터를 게재했다. 탁 트인 하늘과 들판을 배경으로 꿈을 향해 자유롭게 달려가는 소년들이 담겼다.



빅히트 뮤직은 "꿈을 향해 도전하는 모든 지원자를 환영한다"며 "다양한 분야에서 자신만의 개성과 재능을 발휘할 인재들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.



빅히트 뮤직은 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 코르티스 등 독보적인 개성과 기량을 갖춘 글로벌 아티스트들을 연이어 성공시키며 K팝을 대표하는 레이블로 활약해왔다. 이번 프로젝트 역시 차세대 K팝 신을 이끌어갈 원석을 발굴하는 자리가 될 것으로 기대를 모은다.



오디션은 로스앤젤레스, 밴쿠버, 토론토, 호치민, 하노이, 싱가포르 등 전 세계 15개 지역에서 열린다. 2008년 이후 출생한 남자라면 누구나 신청 가능하며, 분야 제한 없이 자신만의 개성과 재능을 보여줄 수 있는 모든 형태로 참여할 수 있다.



'2026 BIGHIT MUSIC GLOBAL AUDITION' 관련 자세한 내용은 빅히트 뮤직 오디션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)