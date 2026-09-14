'국민 첫사랑' 수지의 반전 고백 "내 얼굴이 첫사랑? 이해 안 됐다"

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배우 수지가 패션 매거진 커버를 장식하며 독보적인 아우라를 과시했다.14일 공개된 엘르 10월호 화보 속 수지는 셀린느 2026 겨울 컬렉션을 착용하고 편안하면서도 사적인 공간을 연출했다. 자연스러운 일상의 모습부터 조명 아래의 감각적인 모습까지 다채로운 표정과 럭셔리한 분위기를 가감 없이 보여줬다.화보 촬영 이후 진행된 인터뷰에서 수지는 자신의 연기관과 얼굴에 대한 솔직한 생각을 밝혔다. '건축학개론'부터 '안나', '이두나!' 등을 거쳐온 그는 "예전에는 사람들이 내 얼굴에서 첫사랑을 떠올리는 걸 이해하지 못했다. 그러다 내 얼굴이 평범하고 수수해서 영화 속 감정을 대입하기 좋다는 말을 듣고 '내 얼굴에 여러 인물을 담을 수 있겠구나' 싶었다"라며 "시간이 흐르며 내가 몰랐던 표정이나 얼굴을 발견할 때가 있다. 그럴 때 참 기쁘고, 아직 내가 모르는 얼굴이 내 안에 남아있다는 생각이 든다"라고 전했다.또한 연기한 인물들을 마음속 '방'으로 표현한 수지는 "내가 연기했던 모든 인물에게 애정과 아쉬움이 공존하지만, 나는 현재가 중요한 사람이라 모든 방을 잘 닫아둔 것 같다. 지금은 촬영 중인 '하렘의 남자들' 방만 활짝 열려 있다"며 미소를 지었다.이어 개봉을 앞둔 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'과 차기작 '현혹'에 대한 기대감도 드러냈다. 수지는 "'현혹' 한재림 감독님의 글에서 느껴지는 미스터리한 분위기와 그 안에 담긴 여자의 사연이 깊게 와닿았다. 송정화를 연기하며 정말 다양한 모습이 화면에 담긴 것 같다. 쉽지 않은 과정이었지만 그만큼 즐거웠고, 많이 배웠다"라며 작품을 향한 깊은 애정을 나타냈다.작품 선택 기준에 대해 "솔직히 여전히 그 기준을 잘 모르겠다. 그때그때 마음이 가는 작품과 인물을 연기하고 싶다. 결국 나는 다음 '끌림'을 많이 믿는 것 같다"라고 전한 수지의 화보와 풀 인터뷰는 '엘르' 10월호와 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.[사진제공=엘르 코리아]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)