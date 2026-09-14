금융위, 기후금융 활성화 TF 첫 회의…2035년까지 790조 원 공급계획

▲ 금융위원회

정부가 국가 온실가스 감축 목표 달성과 탄소 감축 활동을 위한 기후금융 지원에 박차를 가합니다.금융위원회는 전요섭 금융정책국장 주재로 오늘(14일) 정부서울청사에서 '기후금융 활성화 테스크포스(TF)' 1차 회의 열고 기후금융 추진 성과 점검 및 전환금융 안착을 위한 협력 방안을 논의했습니다.이날 회의에는 기후에너지환경부, 산업통상부, 중소벤처기업부, 금융감독원, 한국신용정보원, 민간전문가, 은행연합회, KB·신한지주 등이 참석했습니다.금융위는 지난 2월 발표한 '기후금융 활성화 방안'에 따라 2026년부터 2035년까지 총 790조 원 규모의 기후금융 공급 계획을 수립해 추진 중입니다.금융위에 따르면 올해 7월 기준 5개 정책금융기관(산은·수은·기은·신보·기보)은 총 42조 원을 공급해 연간 목표치의 74.1%를 달성했습니다.구체적으로는 산업은행이 수소·암모니아 기반 에너지 생산을 위해 전동기·발전기 제조업 A 사에 200억 원을 투자했습니다.수출입은행은 풍력 기반 에너지 생산 지원을 위해 케이블 제조업 B 사에 2천억 원 규모의 대출을 제공했고, 신용보증기금은 재생원료·순환자원을 지원하고자 자동차부품 제조업 C 사에 채권담보부증권(P-CBO) 보증 70억 원을 지원했습니다.정부는 기업의 친환경 전환을 돕는 전환금융의 제도적 기반에도 속도를 내고 있습니다.금감원은 '전환금융 실무 TF'를 통해 지난 8월 말 전환금융 가이드라인 조항별 세부 실무기준을 보강한 실무 모범규준 초안을 마련했으며, 오는 10월 말까지 최종안을 확정할 방침입니다.금감원은 "이를 토대로 금융회사의 파일럿 상품 출시를 지원하고, 금융회사가 전환금융 심사 시 활용할 수 있도록 연말까지 '업종별 탄소감축 로드맵'과의 연계방안도 검토할 것"이라고 밝혔습니다.이와 관련해 산업부는 철강·석유화학·시멘트·정유·전자조립 등 5개 탄소 다배출 업종의 2035 국가온실가스감축목표(NDC)를 반영한 '업종별 탄소감축 로드맵' 계획을 공유했습니다.인프라 구축 작업도 병행됩니다.신용정보원은 지난 8월 '기후금융 웹포털' 서비스를 구축해 금융기관, 외부검토기관, 공공기관의 기후금융 취급 전 과정을 지원하고 있습니다.향후 보험·금융투자·저축은행 등으로 웹포털 대상을 확대하고, 은행권 기후금융 실적 집중 개시 및 관련 통계 정보도 제공할 예정입니다.한편 기후부는 '한국형 녹색분류체계(K-택소노미)'와 기업의 전환전략에 부합하는 녹색·전환투자에 대해 채권·대출 이자 비용 및 보증 공급을 지원하는 2027년 재정지원사업 운영 방향을 발표했습니다.아울러 유럽연합(EU)·싱가포르 등 주요국 택소노미와 상호 운용성을 높이고, 기업이 K-택소노미 적합 매출액과 투자액을 자율적으로 공개할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔습니다.금융위는 "향후 '기후금융 관계기관 TF'를 운영해 정책 추진 상황을 지속적으로 점검하겠다"며 "후속 회의에서는 기후금융 촉진을 위한 법·제도적 기반 강화, 지속가능성 공시와 전환금융 연계 등을 논의할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)