깔린 것 알고도 지나갔는데…"살인 혐의 적용해야"

▲ 사고 당시 현장 인근 CCTV

도로 위에 사람이 쓰러져 있다는 신고를 받고 출동한 순찰차에 치여 숨진 60대 여성의 유족 측은 오늘(14일) 순찰차를 운전한 경찰관에게 살인 혐의를 적용할 것을 요구했습니다.지난 7월 3일 오전 0시 45분 인천시 미추홀구 숭의동 이면도로에서 순찰차가 쓰러져 있던 A 씨를 치여 숨지게 한 사고와 관련해 A 씨 유족 측은 오늘 목격자의 진술을 토대로 순찰차가 A 씨를 1차로 밟은 뒤 차체가 덜컹거리는 충격을 인지하고도 약 10초간 정차해 있었다고 주장했습니다.이어 순찰차를 운전한 미추홀경찰서 모 지구대 소속 B 순경이 즉시 하차해 A 씨를 구조하지 않고 순찰차를 움직여 한 차례 더 밟고 지나갔으며, 약 15ｍ를 더 이동한 뒤 뒤따르던 순찰차의 경찰관들이 소리치자 하차했다고 전했습니다.유족 측은 이 같은 행위가 차량 아래에 사람이 깔린 사실을 인지하고도 계속 운전한 것으로, 미필적 고의에 의한 살인에 해당한다고 봤습니다.이에 따라 B 순경에게 살인 혐의나 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의를 적용해 중대범죄 사건으로 처리해야 한다고 주장했습니다.A 씨 유족 측은 "최초 신고자는 사고 현장 주변 자택 주소를 알려줬는데도 출동 경찰관들이 현장 주변에 와서 서행하거나 주의 의무를 다하지 않았다"고 말했습니다.그러면서 "이번 사고 경위를 확인하려면 112 신고 기록이 중요한데 경찰이 시간을 끌며 자료를 제공하지 않았다"며 "이에 법원에 112 상황실 자료에 대한 형사 증거보전 청구를 했고, 현재 동결 조치까지 완료했다"고 덧붙였습니다.당시 B 순경은 "도로 위에 사람이 쓰러져 있다"는 신고를 받고 같은 지구대 소속 경사와 함께 현장에 출동했다가 구조 대상자인 A 씨를 숨지게 하는 사고를 냈습니다.경찰은 B 순경을 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 불구속 입건해 수사하고 있습니다.B 순경은 경찰에 "A 씨가 누워있는 걸 제대로 보지 못했다"는 취지로 설명한 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "현재 부검 결과와 한국도로교통공단 현장실사 분석 결과를 기다리고 있다"며 "결과가 나오면 사고기록장치(EDR) 분석 내용과 블랙박스 등을 토대로 B순경이 실제로 A 씨를 볼 수 있었는지 등을 조사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)