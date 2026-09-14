분양가 산정 기준 건축비, 4.07% 오른다…㎡당 232만 8천 원

▲ 국토교통부

분양가상한제 주택의 분양가 산정에 활용되는 기본형건축비가 15일부터 4.07% 오릅니다.국토교통부는 기본형건축비를 이처럼 정기고시한다고 14일 밝혔습니다.기본형건축비는 택지비, 택지·건축 가산비와 함께 분양가 상한을 구성합니다.정부는 매년 3월과 9월 기본형건축비를 정기 고시하고, 주요 건설자재 가격이 급등할 경우 비정기적으로 조정합니다.이번 고시에 따라 16∼25층 이하, 전용면적 60∼85㎡ 지상층 기준 기본형건축비는 지난 7월 비정기고시 당시 ㎡당 223만 7천 원에서 232만 8천 원으로 9만 1천 원(4.07%) 오릅니다.특히 정부의 공사 전 단계 안전투자 지원 강화 방침에 따라 간접공사비가 60만 4천 원에서 66만 3천 원으로 9.77% 올랐습니다.지난 4월 조달청이 발표한 '2026년 원가계산 간접공사비 적용기준'을 반영한 결과입니다.이번에 개정된 기본형건축비는 15일 이후 입주자모집 승인을 신청하는 단지부터 적용됩니다.실제 분양가는 기본형건축비와 택지비, 각종 가산비 등을 종합해 지방정부 분양가심사위원회가 결정합니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)