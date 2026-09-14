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[날씨] 당분간 다소 덥다…큰 일교차 '주의'

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작성 2026.09.14 12:51 조회수
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오늘(14일) 낮에는 다소 덥겠습니다.

아침에는 대부분 지역의 기온이 20도 안팎으로 선선하게 출발했는데요.

낮이 되면서 서울의 기온 27도로 어제 낮보다 3도가량 높겠고 대구의 낮 기온은 무려 30도까지 오르겠습니다.

크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠습니다.

오늘은 중국 북부 지역을 지나는 고기압의 가장자리에 들면서 중부 지방의 하늘에는 구름이 가득하겠고요.

남부 지방은 하늘 맑게 드러나겠습니다.

따라서 남부 지방을 중심으로는 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.

자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.

오늘 경기 남부와 충청 호남과 경남 지역에서는 오존 농도 높게 나타나겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.

대전의 낮 최고 기온 26도, 창원은 30도 예상됩니다.

내일은 강원 동해안 지역에 비 예보가 나와 있고요.

당분간은 늦더위가 나타나겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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