뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이제 의문들 풀릴까…'냉동창고 살인' 오늘 검찰로

임지현 기자
작성 2026.09.14 12:18 조회수
PIP 닫기
<앵커>

파주 냉동창고 살인 사건의 피의자가 오늘(14일) 구속 상태로 검찰에 넘겨집니다. 범행 동기와 공범 유무 등 풀리지 않은 의문점들이 많았는데, 범행 전모가 드러날지 주목됩니다.

임지현 기자가 보도합니다.

<기자>

지난 4일, 한 남성이 수갑을 찬 채 경찰에 연행됩니다.

자신이 운영하던 경기 파주의 카페 냉동 창고에서 60대 여성을 가둬 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성 신 모 씨입니다.

경찰은 오늘 낮 신 씨를 구속 상태로 검찰에 넘기고, 구체적인 범행 동기와 경위 등에 대한 수사 결과를 설명할 계획입니다.

신 씨는 수사 과정에서 거짓말을 하거나 앞선 진술을 번복하는 경우가 잦았던 걸로 알려졌습니다.

경찰은 우선 10억 원 이상의 빚을 지고 있는 신 씨가 범행 1주일 전쯤 냉동 창고를 빌렸고, 창고 안에 500억 원 상당의 위조 백화점 상품권이 있었던 정황 등으로 미뤄 돈을 노린 계획 범죄 가능성에 무게를 두고 있습니다.

신 씨는 AI에 '냉동창고에 사람이 있으면 어떻게 되냐'는 취지의 질문도 한 걸로 알려졌습니다.

경찰은 신 씨와 피해 여성을 연결한 상품권 브로커 A 씨도 유가증권 위조 혐의로 입건 했습니다.

A 씨는 범행 당일 피해 여성을 서울에서 파주까지 차량으로 태워다 줬고 신 씨가 체포되기 5시간 전쯤, 차량에서 함께 내리는 모습도 목격됐습니다.

다만 A 씨가 피해 여성을 살해에 가담했는지 여부는 확인되지 않은 걸로 전해졌습니다.

오늘 경찰 브리핑에서는 A 씨의 범행 가담 정도와 함께, 신 씨 체포 전 A 씨 외에도 차량에 있었던 '제3의 인물'이 누구였는지도 설명이 이뤄질 전망입니다.

(영상편집 : 최혜란)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
임지현 기자 사진
임지현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지