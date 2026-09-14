김승원 청문회 하루 앞두고…여야 공방 격화

<앵커>



용혜인 의원이 사퇴하면서 국민의힘이 김승원 법무장관 후보자에 대한 총공세를 이어갔습니다. 민주당은 엄호에 나선 가운데 내일(15일) 김 후보자에 대한 인사 청문회가 열립니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



국민의힘은 오늘 오전 최고위원회의에서 신약 임상실험 승인 청탁 의혹 등을 받고 있는 김승원 법무장관 후보자를 재차 정조준했습니다.



국민의힘은 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 사퇴한 것과 관련해 '김생용사', 즉 김 후보자를 지키고 용 후보자는 낙마한단 시나리오가 정치권에서 거론되는 데 대해 "어불성설"이라고 일축했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 제약 로비 부정 청탁으로 주식 투자자들의 피를 빨았습니다. 가족 조합 만들어서 온 가족이 국민 혈세를 빼먹었습니다. 추석 앞둔 국민에게 범죄종합세트라도 선물하겠다는 겁니까?]



국민의힘은 민주당이 김 후보자를 엄호하는 건 결국 '공소 취소' 때문이라며, 분산했던 화력을 김 후보자에게 집중하겠다고 강조했습니다.



민주당은 김 후보자에 대한 검증이 능력과 자질을 검증하는 게 아니라 누가 얼마나 자극적인 의혹을 제기했는지에 쏠리고 있다고 야당을 비판했습니다.



근거 없는 허위·조작 공세에는 당 차원에서 단호하고 엄중하게 대응하겠다며 국민의힘의 공세에 밀리지 않겠단 뜻을 분명히 했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 후보자에 대한 근거 없는 의혹 제기와 가족 신상 캐기도 문제입니다. 아니면 말고 식의 의혹을 100번 되풀이해도 거짓 선동이 검증이 될 수는 없습니다.]



다가오는 추석 연휴까지 의혹을 거듭 제기하며 공세를 이어가겠단 국민의힘과 부당한 여론몰이엔 강경 대응으로 맞서겠단 민주당이 충돌하고 있는 가운데, 내일 예정된 김 후보자의 인사청문회가 향후 정국의 흐름을 가를 주요 기점이 될 전망입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희)