한병도 "국힘 거짓선동, 검증 아냐…조작 공세에 엄중 대응"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 10일 국회에서 열린 정책조정회의에서 김승원 법무부장관 후보자의 검찰 수사 자료 유출과 관련한 발언을 하고 있다.

한병도 민주당 원내대표가 장관 후보자들에 대한 인사청문회와 관련해 "그 어느 때보다 책임감 있게 국정을 맡길 자격과 정책 역량을 검증하고, 근거 없는 허위·조작 공세에는 단호하고 엄중하게 대응하겠다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘 강원도 춘천에 있는 강원도청에서 열린 최고위원회에서 "이제 국회의 시간은 인사청문회로 옮겨간다"며 이같이 강조했습니다.그는 국민의힘을 향해선 "대정부 질문과 인사 청문 준비 기간에 드러난 구태를 청문회장까지 끌고 와서는 안 될 것"이라며 "안타깝게도 누가 국민을 위해 일할 능력과 자질을 갖췄는지가 아니고 누가 얼마나 자극적인 의혹을 제기했는지가 더 뉴스가 되고 있다"고 지적했습니다.이어 "후보자에 대한 근거 없는 의혹 제기와 가족 신상 캐기도 문제"라며 "아니면 말고 식의 의혹을 100번 되풀이해도 거짓 선동이 검증이 될 수는 없다"고 덧붙였습니다.한 원내대표는 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 국민의힘 주진우 의원의 의혹 제기와 관련해선 "발달장애인 이용자의 서비스 이용 기록을 후보자 자녀의 출퇴근 기록인 것처럼 왜곡하고 공개 모집을 거친 기관 선정마저 가족 특혜로 단정해 여론 몰이를 하고 있다"고 비판했습니다.그러면서 "의혹을 제기한 사람에게도 이에 상응하는 책임이 따른다는 사실을 명심하기를 바란다"고 촉구했습니다.한편, 한 원내대표는 기본소득당 용혜인 의원이 어제 성평등가족부 장관 후보직을 내려놓은 것에 대해선 "국민 눈높이와 정서를 무겁게 받아들인 결단을 존중한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)