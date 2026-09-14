뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'사업 지연' GTX-C 내일 착공…수원역서 청량리역까지 30분

유영규 기자
작성 2026.09.14 11:19 조회수
'사업 지연' GTX-C 내일 착공…수원역서 청량리역까지 30분
▲ 지난해 12월 4일 오전 경기도 의정부시 수도권 1호선 의정부역에서 열린 GTX-C 조속 착공 촉구 시민 결의대회에서 의정부 시민들이 노선 착공을 촉구하는 피켓을 들고 있다.

국토교통부는 그동안 공사비 문제로 지연됐던 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C)이 오는 15일 착공한다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

GTX-C는 경기도 양주시 덕정동에서 출발해 청량리역, 삼성역, 양재역 등 서울 도심을 지나 경기 남부의 수원역, 상록수역으로 이어지는 86.6㎞ 노선입니다.

사업은 수익형 민자사업(BTO) 방식으로 진행되며 총사업비는 4조 9천272억 원, 사업 기간은 착공 후 60개월입니다.

GTX-C 노선도

GTX-C가 개통하면 덕정역에서 삼성역까지 이동 시간은 기존 80분에서 30분으로, 수원역에서 청량리역까지는 75분에서 30분으로 줄어들 것이라고 국토부는 설명했습니다.

GTX-C 사업은 2023년 12월 실시계획이 승인됐으나 코로나19 유행, 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 급등한 공사비가 반영되지 않아 시공 계약이 체결되지 못했습니다.

그러던 중 지난 4월 대한상사중재원이 GTX-C 민간투자사업의 총사업비를 증액하는 것으로 중재 결정을 내린 데 이어 정부 민간투자사업심의위원회(민투심)에서도 이를 반영하면서 착공 여건이 마련됐습니다.

국토부는 시민들에게 GTX-C 착공을 알리고 사업을 홍보하기 위해 수원역과 의정부역에 홍보관을 마련하고 이벤트를 운영합니다.

김용석 대도시권광역교통위원장은 "오랜 기간 난항을 겪었던 C노선의 착공을 국민께 알릴 수 있어 더없이 기쁜 마음"이라면서 "철저한 공정관리를 통해 품질과 안전을 챙기고 적기에 개통할 수 있게 하겠다"고 말했습니다.

(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지