여자 농구 대표팀, 박지수 합류 불발…11명으로 나고야행

▲ 여자 농구 대표팀

2026 아이치·나고야 아시안게임에 나서는 여자 농구 대표팀이 간판스타 박지현과 박지수 없이 11명으로 대회를 치릅니다.대한민국농구협회는 오늘(14일) "여자 대표팀은 앞서 발표된 강화 훈련 대상자 13명 중 박지현과 박지수가 합류하지 못하면서 11명으로 아시안게임에 나선다"면서 "두 선수의 공백에 따른 추가 발탁은 진행하지 않기로 했다"고 밝혔습니다.박수호 감독이 이끄는 여자 농구 대표팀은 오는 18일 말레이시아와의 조별리그 C조 1차전으로 아시안게임 일정을 시작합니다.대표팀은 박지수와 박지현을 포함한 13명의 강화 훈련 명단을 정해 7월 훈련에 들어갔고, 8월 일본 원정 평가전과 이달 국제농구연맹(FIBA) 월드컵을 치르며 아시안게임에 대비했습니다.미국여자프로농구(WNBA)에서 활동하는 박지현은 소속팀 로스앤젤레스 스파크스 일정에 따라 월드컵에만 참가하기로 한 상황이었지만, 아시안게임을 앞두고는 부상 회복 중인 박지수의 출전 여부가 관건이었는데 결국 무산됐습니다.농구협회는 "박지수가 대표팀 합류에 대한 강한 의지를 보이며 코치진과 꾸준히 소통해 왔고, 대회 출전 가능성을 열어둔 채 회복에 힘써왔으나 현재 몸 상태와 회복 상황 등을 종합적으로 고려한 끝에 함께하지 못하게 됐다"고 설명했습니다.박수호 감독은 "여름부터 선수들이 함께 훈련하며 호흡을 맞추며 팀 조직력을 만들어왔다. 박지수가 함께하지 못하는 것은 아쉽지만, 현시점에서 새로운 선수로 교체하기보다는 지금까지 11명이 맞춰온 부분에 집중하고 보완해 아시안게임에서 좋은 경기를 하겠다"고 말했습니다.대표팀은 내일(15일) 나고야에 입성해 18일 말레이시아, 21일 몽골, 22일 타이완과 차례로 조별리그 경기를 치릅니다.(사진=대한민국농구협회 제공, 연합뉴스)