프로농구, 시즌 개막 앞두고 29일 용산 블루스퀘어에서 미디어데이

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▲ 프로농구 미디어데이 포스터

2026-2027 프로농구 시즌 개막을 앞둔 KBL이 오는 29일 오후 2시 서울시 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미디어데이와 함께 펜 페스트를 개최합니다.미디어데이에는 10개 구단 감독을 비롯해 강상재, 이선 알바노(이상 원주 DB), 최현민, 한호빈(이상 서울 삼성), 정희재, 이정현(이상 고양 소노), 안영준, 에디 다니엘(이상 서울 SK), 양준석, 유기상(이상 창원 LG), 박지훈, 변준형(이상 안양 정관장), 허웅, 허훈(이상 부산 KCC), 김선형, 문정현(이상 수원 kt), 박준영, 양우혁(이상 대구 한국가스공사), 이승현, 서명진(이상 울산 현대모비스) 등 각 구단을 대표하는 선수들이 참석합니다.미디어데이가 끝나면 KBL 출범 30주년 특별 기념품을 현장을 찾은 팬들에게 제공합니다.또, 선수단 사인회와 DIY 체험 이벤트 등 팬들과 선수단이 함께 하는 프로그램이 마련됩니다.미디어데이 입장권은 오는 21일 오전 10시부터 예약 플랫폼 NOL(야놀자)에서 예매할 수 있고, 자세한 사항은 KBL 공식 SNS를 통해 안내할 예정입니다.프로농구 2026-2027 정규시즌은 10월 3일 시작해 2027년 4월 11일에 끝납니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)