뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] 삼성은 왜? 70년째 '신입사원 공개 채용'을 유지하고 있을까

작성 2026.09.14 18:26 수정 2026.09.14 18:33 조회수
PIP 닫기
취업준비생이라면 한 번쯤(?) 입사를 생각해봤을 회사, 삼성에서 지금 공채를 진행하고 있습니다.

9월 15일까지 지원 접수를 받는다고 하는데요.

대부분의 기업들이 공채를 폐지하고, 수시 채용으로 돌아선 가운데 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입한 이후 70년째 이 제도를 이어오고 있습니다.

그 이유는 무엇일까요?

(구성 : 이미선, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 내레이션 : 조기호, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지