[비디오머그] 삼성은 왜? 70년째 '신입사원 공개 채용'을 유지하고 있을까

취업준비생이라면 한 번쯤(?) 입사를 생각해봤을 회사, 삼성에서 지금 공채를 진행하고 있습니다.



9월 15일까지 지원 접수를 받는다고 하는데요.



대부분의 기업들이 공채를 폐지하고, 수시 채용으로 돌아선 가운데 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입한 이후 70년째 이 제도를 이어오고 있습니다.



그 이유는 무엇일까요?



(구성 : 이미선, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 내레이션 : 조기호, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)